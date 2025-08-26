X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা: ফুফাতো ভাইয়ের যাবজ্জীবন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৩আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৩
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, ঢাকা

১০ বছর আগে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী হাবিবা খাতুন ওরফে ফাতেমাকে অপহরণের পর ধর্ষণ করে হত্যার দায়ে ফুফাতো ভাই সুমন মিঝিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। অপহরণের দায়ে তাকে আরও ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩-এর বিচারক গোলাম কবীর এ রায় দেন।

সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ধর্ষণের পর হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি সুমনকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৬ মাস তাকে কারাভোগ করতে হবে। অপহরণের দায়ে দেওয়া ১৪ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে তাকে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, মামলার শুরু থেকে এ আসামি কারাগারে আছে। আজ রায় ঘোষণার আগে তাকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। রায় শেষে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাকে আবার কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, যাত্রাবাড়ীতে সবুজ বিদ্যাপীঠ উচ্চবিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল ফাতেমা। ২০১৫ সালের ২৭ জানুয়ারি বিকাল ৩টার দিকে স্কুলের সামনে কোচিংয়ে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়। পরে সুমন ফাতেমার পরিবারের কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। নম্বর দেখে তারা জানতে পারেন এটা সুমনের ব্যবহৃত মোবাইর নম্বর।

এ ঘটনায় ফাতেমার মা রোকেয়া বেগম ৮ ফেব্রুয়ারি যাত্রাবাড়ী থানায় অপহরণের মামলা করেন। ফাতেমার লাশ পাওয়ার পর মামলাটি ধর্ষণের পর হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়।

বাদীপক্ষের আইনজীবী খান মাহমুদ জানান, সুমনের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ফাতেমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তারা চাঁদপুরে থাকতো। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বলে সুমন ফাতেমাকে চাঁদপুরে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা লঞ্চে একটা কেবিন ভাড়া করে। রাতে ফাতেমাকে ধর্ষণ করে। পরে হত্যা করে। লাশ বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেয়। চাঁদপুরের হিলশা ঘাট থেকে কয়েকদিন পর ফাতেমার লাশ উদ্ধার হয়।

এদিকে, ওই বছরের ৫ এপ্রিল মামলাটি তদন্ত করে সুমনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলতাফ হোসেন সরকার। এরপর আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে বিচার শুরু হয়। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ১১ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। আসামির আত্মপক্ষ শুনানি, যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে আদালত আজ মামলার রায় দিলেন।

ফাতেমার মা রোকেয়া বেগম বলেন, ‘আমার চার ছেলে আর একমাত্র মেয়ে। মেয়েটাকে খুন করেছে। ওর ফাঁসি হয়নি। আমি রায়ে অসন্তুষ্ট।’

বিষয়:
ধর্ষণআদালতহত্যামামলাযাবজ্জীবন কারাদণ্ডঅপহরণ
ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া-ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাবু মানুষ
মুসলমান বন্ধুর জানাজায় এসে কান্না করা সেই সুধীর মারা গেছেন
গাজা সিটি ছাড়ছে ফিলিস্তিনিরা, ইসরায়েলে বিক্ষোভ
কমলাপুর রেলস্টেশনে প্রেমিকাকে হত্যার ঘটনায় আসামির দোষ স্বীকার
জন্মসনদ ছাড়া মিলবে না ১৯ নাগরিক সেবা
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
এনবিআরে বদলি-বরখাস্তের ঝড় থামবে কবে, আস্থা ফিরবে কীভাবে?
তিনি এখন ড. মিথিলা
