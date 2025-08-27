X
এবার আরও ৫ কোটি টাকা চাঁদাবাজির মামলায় সেই সমন্বয়করা রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯
আদালত প্রাঙ্গণে চার আসামির একজন

গুলশান থানার ৫০ লাখ টাকার চাঁদাবাজির মামলার পর এবার রাজধানীর তেজগাঁও থানাধীন এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে করা মামলায় বহিষ্কৃত গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুর রাজ্জাক রিয়াদসহ ৪ জনের চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। 

বুধবার (২৭ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ্ ফারজানা হকের আদালত এ আদেশ দেন। 

অন্য আসামিরা হলেন—বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঢাকা মহানগরের আহ্বায়ক ইব্রাহিম হোসেন মুন্না, সদস্য মো. সাকাদাউন সিয়াম ও সাদমান সাদাব।

এদিন আসামিদের আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তেজগাঁও থানার উপপরিদর্শক নাজমুল জান্নাত শাহ। আসামি পক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক প্রত্যেকের চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। 

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, নিট জোন প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক আবুল কালাম আজাদের রাজধানীর তেজগাঁও থানাধীন গ্রিন রোড ভিকন ভিলার গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সমন্বয়ক পরিচয়ে গত ২৬ জুন ৫ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করে আসামিরা। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া ও মব তৈরি করে ক্ষতিসাধনের হুমকি দেয়। পরে আসামিরা জোর করে জনতা ব্যাংকের একটি হিসাবের কয়েকটি চেক জোর করে সই করিয়ে নেয়। একইসঙ্গে ব্যাংক হিসাবে দ্রুত টাকা জমা করার জন্য চাপ দেয়। এ ঘটনায় ১ আগস্ট তেজগাঁও থানায় মামলায় হয়েছে। 

উল্লেখ্য, ২৬ জুলাই রাতে রাজধানীর গুলশানে সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শাম্মী আহমেদের বাসায় গিয়ে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে বহিষ্কৃত গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুর রাজ্জাক রিয়াদসহ তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে ওই চাঁদাবাজির মামলায় দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেন রিয়াদ। ওই মামলায় অন্য আসামিরাও কারাগারে আছেন।

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতগ্রেফতাররিমান্ডচাঁদাবাজি
