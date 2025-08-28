X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কামরাঙ্গীচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৮আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৫
ঢামেক জরুরি বিভাগ

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইব্রাহিম হোসেন (৩৬) নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকাল ৩টার দিকে কামরাঙ্গীরচর আলীনগর মাছের বাজারের পাশে একটি নির্মাণাধীন তিনতলা ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের শ্যালক আক্তার হোসেন জানান, ইব্রাহিম ভেজা চটের ওপর দাঁড়িয়ে মাচাংয়ে ইট গাঁথার কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন।

পরে তাকে উদ্ধার করে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

ইব্রাহিম হোসেন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বানিয়াকান্দি গ্রামের মৃত ওয়াসিম উদ্দিনের ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে কামরাঙ্গীরচর আলীনগর চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

 

/এআইবি/এবি/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
মৃত্যুবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
সম্পর্কিত
কুকুরের তাড়া খেয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু
মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু
খুলনায় স্বামীর নির্যাতনে স্ত্রীর মৃত্যুর অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স
সরকারকে বলবো, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন: কাদের সিদ্দিকী
সরকারকে বলবো, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন: কাদের সিদ্দিকী
ডিসি মাসুদকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর এআই ছবি, ডিএমপির সতর্কবার্তা
ডিসি মাসুদকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর এআই ছবি, ডিএমপির সতর্কবার্তা
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তেজনা: তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তেজনা: তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media