কামরাঙ্গীচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইব্রাহিম হোসেন (৩৬) নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকাল ৩টার দিকে কামরাঙ্গীরচর আলীনগর মাছের বাজারের পাশে একটি নির্মাণাধীন তিনতলা ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতের শ্যালক আক্তার হোসেন জানান, ইব্রাহিম ভেজা চটের ওপর দাঁড়িয়ে মাচাংয়ে ইট গাঁথার কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন।
পরে তাকে উদ্ধার করে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।
ইব্রাহিম হোসেন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বানিয়াকান্দি গ্রামের মৃত ওয়াসিম উদ্দিনের ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে কামরাঙ্গীরচর আলীনগর চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।