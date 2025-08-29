X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শিশু অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, ১৫ ঘণ্টায় গ্রেফতার ও উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২২আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২২
অপহরণকারী মো. আব্দুল মতিন

১০ মাস বয়সী শিশুকে অপহরণ করে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ চাওয়ায় অপহরণকারী আব্দুল মতিনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব-৪)। একই সঙ্গে থানায় অভিযোগ করার ১৫ ঘণ্টার মধ্যে ওই শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। 

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) র‌্যাব-৪ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, অপহরণকারী মো. আব্দুল মতিন ও ভিকটিমের পরিবার প্রায় ৯ থেকে ১০ মাস ধরে ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন তেঁতুলঝড়া এলাকায় একই বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করে আসছিল। গত ২৮ আগস্ট দুপুরে অপহরণকারী মো. আব্দুল মতিন ভিকটিমের পরিবারের অবর্তমানে ১০ মাস বয়সী শিশু মো. ইব্রাহিমকে তাদের বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অপহরণকারী মোবাইলের মাধ্যমে ইব্রাহিমের বাবার কাছে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে এবং মুক্তিপণের টাকা না দিলে ভিকটিমকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। অপহরণের অভিযোগে সাভার থানায় মামলা দায়ের করলে র‌্যাব৪ অনুসন্ধান শুরু করে।

এরই ধারাবাহিকতায় র‌্যাব-৪ এর একটি অভিযানিক দল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাজধানীর আদাবর থানাধীন শেখেরটেক এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহরণ হওয়া মো. ইব্রাহিমকে এবং আব্দুল মতিনকে(৪১) গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার হওয়া আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সাভার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

/আইএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নমামলাঅপহরণ
সম্পর্কিত
মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বলা কি সন্ত্রাসী কাজ: সাংবাদিক পান্নার প্রশ্ন
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
সর্বশেষ খবর
গুমের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার-ক্ষতিপূরণ দাবি
আন্তর্জাতিক গুম দিবসে আসকের বিবৃতিগুমের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার-ক্ষতিপূরণ দাবি
সপ্তাহের ব্যবধানে আদার দাম কেজিতে কমেছে ৫০ টাকা
সপ্তাহের ব্যবধানে আদার দাম কেজিতে কমেছে ৫০ টাকা
মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বলা কি সন্ত্রাসী কাজ: সাংবাদিক পান্নার প্রশ্ন
মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বলা কি সন্ত্রাসী কাজ: সাংবাদিক পান্নার প্রশ্ন
‘নির্বাচন কমিশন অপরাধ করেছে’, ক্ষমা চাইতে বললেন ডা. তাহের
‘নির্বাচন কমিশন অপরাধ করেছে’, ক্ষমা চাইতে বললেন ডা. তাহের
সর্বাধিক পঠিত
শুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণশুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
উপদেষ্টা হওয়ার আশায় ২০০ কোটি টাকার চেক, দুদকের জালে চিকিৎসক
উপদেষ্টা হওয়ার আশায় ২০০ কোটি টাকার চেক, দুদকের জালে চিকিৎসক
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media