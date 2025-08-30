X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ আগস্ট ২০২৫, ০২:১১আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০২:১১
জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

ঘটনার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতেই সংগঠনটির অফিশিয়াল পেজে দেওয়া পোস্টে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয়— ‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস।’

এর আগে আরও একটি স্ট্যাটাসে তারা জানায়, নুরুল হক নুরের ওপর সেনাবাহিনী এবং পুলিশি হামলার নিন্দা জানাই। ফ্যাসিবাদের দোসর জাতীয় পার্টিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রসঙ্গত, এর আগে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। এ সময় নুরুল হক নুরসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

/এসএনএস/কেএইচটি/
বিষয়:
নুরুর হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
কাকরাইলে রাজনৈতিক সংঘর্ষে সেনাবাহিনী-পুলিশসহ আহত অনেকে
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে জবাব দিতে হবে: রাশেদ
সর্বশেষ খবর
কাকরাইলে রাজনৈতিক সংঘর্ষে সেনাবাহিনী-পুলিশসহ আহত অনেকে
কাকরাইলে রাজনৈতিক সংঘর্ষে সেনাবাহিনী-পুলিশসহ আহত অনেকে
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে জবাব দিতে হবে: রাশেদ
২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে জবাব দিতে হবে: রাশেদ
নুরের ওপর হামলার ঘটনায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা
নুরের ওপর হামলার ঘটনায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা
সর্বাধিক পঠিত
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
বরখাস্ত আদেশ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার না করলে আবারও আন্দোলনে যাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media