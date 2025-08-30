X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কিডনিতে অপারেশনের কথা জানিয়ে জামিন চাইলেন আফ্রিদি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৫আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯
আদালত চত্বরে তৌহিদ আফ্রিদি

কিডনিতে অপারেশনের কথা জানিয়ে হত্যা মামলায় গ্রেফতার কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি আদালতকে বলেছেন, ‘আমার বয়স ২৫ বছর। চার মাস আগে কিডনিতে অপারেশন করা হয়েছে। ইনসুলিন নেওয়া লাগে। আমার স্ত্রী সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমার জামিন পাওয়া প্রয়োজন।’

শনিবার (৩০ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্ল্যাহ পিয়াসের আদালতে এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় বিচারক বলেন, ‘আপনার যাবতীয় চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হবে।’ পরে তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

এদিন পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তৌহিদ আফ্রিদিকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির পুলিশ পরিদর্শক খান মো. এরফান। বেলা ১২টার দিকে তৌহিদ আফ্রিদিকে আদালতে হাজির করা হয়। তাকে সিএমএম আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়। ২টা ৫৬ মিনিটের দিকে এজলাসে তোলা হয়। এ সময় তার মুখে মাস্ক, মাথায় হেলমেট, হাতে হাতকড়া, বুকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ছিল। ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে এজলাসে তোলা হয়। ২টা ৫৮ মিনিটের দিকে বিচারক এজলাসে ওঠেন। তৌহিদ আফ্রিদির পক্ষে তার আইনজীবী মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম জামিন চেয়ে শুনানি করেন। তিনি বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। মামলার বাদী গত বছরের ১১ নভেম্বর এফিডেভিট দিয়ে আদালতকে বলেছেন, তথ্যগত ভুলের কারণে তাকে আসামি করা হয়েছে। জামিন, অব্যাহতি, খালাস পেলে তার আপত্তি নেই। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ। তার জামিনের প্রার্থনা করছি।’

এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে প্রসিকিউটর কাইয়ুম হোসেন নয়ন জামিনের বিরোধিতা করে বলেন, ‘এটা একটা হত্যা মামলা। জামিনের ঘোরতর বিরোধিতা করছি।’

শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

গত রবিবার (২৪ আগস্ট) রাতে তৌহিদ আফ্রিদিকে বরিশাল থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি পুলিশ। পরদিন তার ৫ রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ীতে জুলাই আন্দোলনে অংশ নেন মো. আসাদুল হক বাবু। দুপুর আড়াইটার দিকে আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন আসাদুল। হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা করেন নিহতের বাবা জয়নাল আবেদীন। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনকে আসামি করা হয়। মামলায় আসামির তালিকায় তৌহিদ আফ্রিদির বাবা, মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীর নামও রয়েছে। গত ১৭ আগস্ট গুলশান থেকে নাসির উদ্দিন সাথীকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। পরদিন তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়। রিমান্ড শেষে ২৩ আগস্ট তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
আদালততৌহিদ আফ্রিদি
সম্পর্কিত
জামিন নামঞ্জুর, রিমান্ড শেষে কারাগারে তৌহিদ আফ্রিদি
মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে বলা কি সন্ত্রাসী কাজ: সাংবাদিক পান্নার প্রশ্ন
‘আমরা ছিলাম ভুক্তভোগী, অথচ আসামি করা হয়েছে’
সর্বশেষ খবর
সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত
সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত
রংপুরে জাপার কার্যালয়ে হামলা হলে হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে: মোস্তাফিজার রহমান
রংপুরে জাপার কার্যালয়ে হামলা হলে হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে: মোস্তাফিজার রহমান
ইরানে মোসাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার ৮
ইরানে মোসাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার ৮
গরম এড়াতে এশিয়া কাপ শুরুর সময়ে আনা হলো পরিবর্তন
গরম এড়াতে এশিয়া কাপ শুরুর সময়ে আনা হলো পরিবর্তন
সর্বাধিক পঠিত
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
আমরা আলাদা ব্যালট পেপার ছাপাবো, যেখানে ধানের শীষ থাকবে: যুবদল নেতা
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media