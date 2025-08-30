X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিক আরমান আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৬আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৬
সাংবাদিক আরমান ভূঁইয়া

রাজধানীর সংসদ ভবন এভিনিউ সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালকদের হামলায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিক আরমান ভূঁইয়া গুরুতর আহত হয়েছেন। 

গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে সংসদ ভবন এভিনিউ সড়কের মনিপুরীপাড়া ৫ নম্বর গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ আহত সাংবাদিক আরমানকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। তার মাথায় দুটি সেলাই দেওয়া হয়। 

আহত সাংবাদিক আরমান বলেন, ঢাকা রাতের আঁধারে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা নিয়ে ছিনতাই করার অভিযোগ অনেকদিনের। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে আমি ও আমার এক বন্ধু ছিনতাইকারী সন্দেহে একজনকে আটক করি। এরপর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত আরও তিনজন চলে আসে। পরে আমরা তেজগাঁও থানার ওসিকে বিষয়টি জানাই এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জন্য অনুরোধ করি। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসতে দেরি করায় তাদের আরও ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য চলে আসে। পরে তেজগাঁও থানা পুলিশের সামনেই তারা আমার ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমাকে জখম করে। 

তিনি বলেন, হামলার পর তেজগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নিয়াজ উদ্দিন মোল্লা ঘটনাস্থল থেকে জাহাঙ্গীর, শাহিন, রাব্বিসহ কয়েকজনকে আটক করে তেজগাঁও থানার ডিউটি অফিসারের কক্ষে নিয়ে আসেন। পরে চিকিৎসার জন্য পুলিশের একটি টিম আমাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে থানা থেকে পুলিশ আটক ব্যক্তিদের ছেড়ে দেয়।   

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোবারক হোসেন বলেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৫ থেকে ৬ জন রিকশা চালককে থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। 

ওইদিন রাতে থানার দায়িত্বে ছিলেন সেকেন্ড অফিসার এসআই আসাদুর রহমান। জানতে চাইলে তিনি বলেন, ওসি স্যারের নির্দেশে আটক ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা রেখে গ্যারেজের মালিকের জিম্মায় মুচলেকায় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। 

/এবি/এমকেএইচ/
বিষয়:
পুলিশহামলাসাংবাদিকআহত
সম্পর্কিত
নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ, জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভাঙচুরের চেষ্টা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া
ফেসবুক-মাইকে ঘোষণা দিয়ে বিনোদনকেন্দ্রে এসে কেউ চালায় ভাঙচুর কেউ লুট
সর্বশেষ খবর
বন্দরে হ্যান্ডলিং চার্জ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি
বন্দরে হ্যান্ডলিং চার্জ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি
ফ্যাসিস্ট ও তাদের দোসরদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই: সরোয়ার তুষার
ফ্যাসিস্ট ও তাদের দোসরদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই: সরোয়ার তুষার
গাজা নিয়ে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বিভক্তি
গাজা নিয়ে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বিভক্তি
চেলসি জিতলেও আলোচনায় বিতর্কিত রেফারিং, ম্যানইউর ত্রাতা ফার্নান্দেস  
চেলসি জিতলেও আলোচনায় বিতর্কিত রেফারিং, ম্যানইউর ত্রাতা ফার্নান্দেস  
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
রিজার্ভ বাড়লেও টাকার মান কেন দুর্বল 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media