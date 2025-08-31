X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
তথ্য কমিশনার নিয়োগের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

তথ্য কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা আগামী ২ নভেম্বরের মধ্যে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনার নিয়োগ না হওয়া প্রশ্নে রুল জারি করেছেন আদালত।

‘আজকের পত্রিকা’র সাংবাদিক অরুপ কুমার রায়ের করা এক রিটের শুনানি নিয়ে রবিবার (৩১ আগস্ট) বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এসব আদেশ দেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন, ব্যারিস্টার নিশাত মাহমুদ ও ব্যারিস্টার রুহি নাজ।

আইনজীবীরা জানান, ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে দেশে কোনও তথ্য কমিশনার নেই। এমন প্রেক্ষাপটে রিটকারীর কয়েকটি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আটকে থাকায় হাইকোর্টের নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদন করা হয়।

 

