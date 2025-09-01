X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসু নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঢাবি থেকে হবে হাইকোর্ট নয়: আব্দুল কাদের

ঢাবি প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৮আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৮
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন আব্দুল কাদের

ডাকসু নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে সন্দেহ করে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের বলেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) থেকে হবে, হাইকোর্ট থেকে নয়।’ 

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনের সামনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলন তিনি এ কথা বলেন।

আব্দুল কাদের বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন ৫ আগস্ট পর পরই হওয়ার কথা থাকলেও প্রায় এক বছর পার হয়ে গেলেও অনুষ্ঠিত হয়নি। অবশেষে ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে প্রশাসন। কিন্তু এখনও ডাকসুকে বানচালের ষড়যন্ত্র শেষ হয়নি। আজ যে ষড়যন্ত্র দেখলাম শিক্ষার্থীরা সেখানে লাল কার্ড দেখিয়েছে। এক ব্যক্তির প্রার্থিতা বাতিল করার জন্য রিট করাকে কেন্দ্র করে পুরো ডাকসু বানচালের চেষ্টা চালানো হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যে শঙ্কা করছিলাম তাই হতে যাচ্ছিল। ডাকসুতে শিক্ষার্থীদের অনুৎসাহিত করতে নানা ম্যাকানিজম উপস্থিত করা হয়েছে।’

/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচনডাকসুডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচন ভণ্ডুলের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা: ডিএমপি কমিশনার
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: আইন উপদেষ্টা
ডাকসু নির্বাচনতিন প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা, সবারই প্রতিশ্রুতি নারীবান্ধব ক্যাম্পাস
সর্বশেষ খবর
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিএনপিকে এনসিপির ফুলেল শুভেচ্ছা
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিএনপিকে এনসিপির ফুলেল শুভেচ্ছা
চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার দাবিতে ছাত্রীদের বিক্ষোভ
চবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার দাবিতে ছাত্রীদের বিক্ষোভ
সুপারিশ বঞ্চিত আইসিটি প্রভাষকদের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
সুপারিশ বঞ্চিত আইসিটি প্রভাষকদের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
এরকম সরকারের কাছে আমরা কতখানি নিরাপদ: প্রশ্ন মান্নার
এরকম সরকারের কাছে আমরা কতখানি নিরাপদ: প্রশ্ন মান্নার
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media