ঢাবি ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকি নারীর স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে: সাদা দল

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে একজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে রিট করায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল।
মঙ্গলবার (২ অক্টোবর) সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোর্শেদ হাসান খান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম ও অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার সই করা এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন।
এ সময় নেতারা বলেন, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক নারী শিক্ষার্থীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দলের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানাচ্ছি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
তারা বলেন, এ ধরনের হুমকি মূলত নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনে কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেন প্রত্যেকে নিরাপদে নিজের পরিচয় ও মত প্রকাশ করতে পারে সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করছি যে, ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারী প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের সম্পর্কে সাইবার বুলিং অব্যাহত রয়েছে। এসব নিয়ন্ত্রণে আমরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করছি।
সাদা দলের নেতারা আরও বলেন, আমরা অবিলম্বে নারী শির্ক্ষাথীকে ধর্ষণের হুমকিদাতাসহ নারী শিক্ষার্থীদের অবমাননাকারী সবাইকে চিহ্নিত করে বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় আনার দাবি করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সবার। ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানায় সাদা দল।