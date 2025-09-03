ঢাবিতে নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি তদন্তে কমিটি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র শিবিরের প্রার্থিতা যাচাইয়ে হাইকোর্টে রিট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন পদপ্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকির ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটির বিষয়ে জানানো হয়।
তিন সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার। অন্য সদস্যরা হলেন- সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ভূইয়া এবং মো. রেজাউল করিম সোহাগ। তদন্ত কমিটিকে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।