X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাবিতে নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি তদন্তে কমিটি

ঢাবি প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৯আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র শিবিরের প্রার্থিতা যাচাইয়ে হাইকোর্টে রিট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন পদপ্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকির ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটির বিষয়ে জানানো হয়।

তিন সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার। অন্য সদস্যরা হলেন- সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ভূইয়া এবং মো. রেজাউল করিম সোহাগ। তদন্ত কমিটিকে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

/আরআইজে/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়তদন্ত কমিটিহুমকিডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ঢাবি ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকি নারীর স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে: সাদা দল
ডাকসু নির্বাচনে আলোচনায় প্রচারণার যেসব অভিনব কৌশল
শিবির সমর্থিত নারী প্রার্থীদের নিয়ে ছাত্রদলের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন
সর্বশেষ খবর
প্রতি মাসে ‘মিট দ্য বিজনেস’ আয়োজন করবে এনবিআর
প্রতি মাসে ‘মিট দ্য বিজনেস’ আয়োজন করবে এনবিআর
রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল
রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল
আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকাজ চলবে বেলা ১১টা থেকে
আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকাজ চলবে বেলা ১১টা থেকে
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে নিহতের ঘটনায় এনসিপির সংবাদ সম্মেলন
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে নিহতের ঘটনায় এনসিপির সংবাদ সম্মেলন
সর্বাধিক পঠিত
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media