বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
বেবিচক চেয়ারম্যানের সঙ্গে পাকিস্তান সিভিল এভিয়েশন মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ

 

 

 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪
বেবিচক চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান সিভিল এভিয়েশন মহাপরিচালক

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক’র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তান সিভিল এভিয়েশন অথরিটির (পিআইএ) মহাপরিচালক নাদির শাফি দার।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় বেবিচক সদরদপ্তরে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বেবিচকের মুখপাত্র কাওছার মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। 

তিনি জানান, সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল পুনঃস্থাপন বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিমান চলাচল খাতে প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো আরও সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় বৈঠকে।

উভয়পক্ষ আশা প্রকাশ করেন, বিমান চলাচল পুনঃস্থাপন হলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, পর্যটন ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

এ সময় বেবিচক এবং পিআইএ’র সিইওসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

/আইএ/এম/
বিষয়:
বেবিচকপাকিস্তান
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
