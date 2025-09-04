ডিবি পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গ্রেফতার ৭

রাজধানীতে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সাত জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির শাহবাগ থানা-পুলিশ। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার তাদের গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো– মো. দ্বীন ইসলাম ওরফে কাউছার আহমেদ (৩৫), মো. কামাল হাওলাদার (৩৫), আব্দুর রহমান হাওলাদার (৩৭), মো. মেহেদী হাসান ওরফে হাসান (৩৮), মো. বাবুল হাওলাদার (৩৮), মো. রমিজ তালুকদার (৩৫) ও জান্নাতুল ফেরদৌস (২২)। তাদের কাছ থেকে একটি মাইক্রোবাস, দুইটি ডিবি জ্যাকেট, দুইটি ওয়াকিটকি, একটি ভুয়া পুলিশ আইডি কার্ড, দুইটি হ্যান্ডকাফ, দুইটি খেলনা পিস্তল, দুইটি পকেট রাউটার, ছয়টি এন্ড্রয়েড ফোন, ছয়টি বাটন মোবাইল, একটি এক্সপেন্ডেবল লাঠি ও একটি লেজার লাইট উদ্ধার করা হয়।
ডিসি) মো. মাসুদ আলম জানান, বুধবার রাত ৯টার দিকে শাহবাগ থানার গুলিস্তান গোলাপ শাহ মাজারের দক্ষিণ পাশে লেগুনা স্ট্যান্ডের সামনে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে সাত জন হাতেনাতে ধরা পড়ে। তবে চার-পাঁচ জন কৌশলে পালিয়ে যায়।
শাহবাগ থানার সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, এই দলটি স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের টাকা উত্তোলনকারীদের টার্গেট করতো। পরে ডিবি পরিচয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ ও স্বর্ণ ছিনিয়ে নিতো।
ডিসি মাসুদ আলম বলেন, তদন্তে জানা গেছে, দ্বীন ইসলামের নামে ১০টি, আব্দুর রহমানের নামে তিনটি, মেহেদী হাসানের নামে চারটি, বাবুল হাওলাদারের নামে দুইটি এবং রমিজ তালুকদারের নামে চারটি ডাকাতি মামলা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।