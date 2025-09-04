X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২২আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২২
পুলিশের হাতে গ্রেফতার আওয়ামী লীগের আট নেতাকর্মী

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিল আয়োজনের পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণের অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের আট নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত থেকে বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান চালানো হয়।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তারা সংগঠিত হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট ও ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছিল।

গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছেন— ধানমন্ডির ঝটিকা মিছিলের আয়োজক সজিবুল ইসলাম হৃদয় (২৩), ওয়ারী থানা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল্লা বিন আজিজ (২৩), লালবাগ স্বেচ্ছাসেবকলীগের কর্মী রায়হান ওরফে পলিন (২৮), পল্টন থানা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য শাহাদাৎ নবী খোকা (৪২), শেরেবাংলা নগর স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আমিনুর রহমান মানিক (৩০), কলাবাগান থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জামিল হোসেন পলাশ (৫৮), শরীয়তপুর সদর থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি গোলাম মোস্তফা (৫০) ও নিকলী থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও চেয়ারম্যান কারার শাহরিয়ার আহমদ (৪১)।

ডিএমপি জানায়, বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৪টার দিকে ধানমন্ডি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সজিবুল ইসলাম হৃদয়কে গ্রেফতার করা হয়। একই দিন সকালে ওয়ারী থেকে আব্দুল্লা বিন আজিজকে, রাতে লালবাগ থেকে রায়হান ওরফে পলিনকে এবং পল্টন থেকে শাহাদাৎ নবী খোকাকে গ্রেফতার করে ডিবির ভিন্ন ভিন্ন টিম।

এছাড়া শেরেবাংলা নগর থেকে আমিনুর রহমান মানিক, ধানমন্ডি থেকে জামিল হোসেন পলাশ, কেরানীগঞ্জ থেকে গোলাম মোস্তফা এবং উত্তরা থেকে কারার শাহরিয়ার আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

সম্প্রতি আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার। এরপর থেকেই রাজধানীতে বিচ্ছিন্নভাবে ঝটিকা মিছিলের মতো কর্মসূচি নেওয়ার চেষ্টা চলছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দাবি, গ্রেফতারকৃতরা এসব মিছিল আয়োজন ও জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টায় সক্রিয় ছিল।

/এবি/এপিএইচ/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগ্রেফতার
সম্পর্কিত
জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলকে নিষিদ্ধ না করলে আইনি ব্যবস্থা নেবে জুলাই ঐক্য
রাঙ্গুনিয়ায় সেনা অভিযানে অস্ত্রসহ চিহ্নিত ‘সন্ত্রাসী’ গ্রেফতার
পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬৯২
সর্বশেষ খবর
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন
আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন
‘শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল গড়ে ওঠছে না’
‘শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল গড়ে ওঠছে না’
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media