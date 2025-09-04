X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জামিনে বেরিয়ে ফের চাঁদাবাজি-অপহরণ, গ্রেফতার ৩

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৩আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৩
চাঁদাবাজ চক্রের মূলহোতা সাইদুল ওরফে কোপা সাইদুল (বাঁয়ে) এবং তার দুই সহযোগী গ্যারেজ সাইদুল ও রুবেল/কোলাজ

রাজধানীর আদাবরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ চক্রের মূলহোতা সাইদুল ওরফে কোপা সাইদুল (৩০) এবং তার দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টার দিকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মনসুরাবাদ হাউজিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে কোপা সাইদুলকে আটক করা হয়। সে আগেও সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে ছিল এবং সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পায়। তবে জামিনের মাত্র দুই দিন পরই ফের অপহরণ ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

জানা যায়, গত ২৫ আগস্ট আদাবর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন এক ভুক্তভোগী। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী আটক সাইদুলকে থানায় হস্তান্তর করে। এরপর তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত ১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে সেনাবাহিনী। এ সময় তার সহযোগী গ্যারেজ সাইদুল (৩৩) ও রুবেলকে (৩০) গ্রেফতার করে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা চাঁদাবাজি করার পাশাপাশি ভুক্তভোগীকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদাবর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং মামলার আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
চাঁদাবাজবাংলাদেশ সেনাবাহিনীচাঁদাবাজি
সম্পর্কিত
রাঙ্গুনিয়ায় সেনা অভিযানে অস্ত্রসহ চিহ্নিত ‘সন্ত্রাসী’ গ্রেফতার
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
অবৈধ অস্ত্র বিক্রি ও ভাড়ায় খাটানো চক্রের ৬ সদস্য গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন
মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন
চকবাজারে ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদন-বিক্রির অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার
চকবাজারে ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদন-বিক্রির অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার
পরিবর্তন এসেছে ৪৬ সংসদীয় আসনের সীমানায়
সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্তপরিবর্তন এসেছে ৪৬ সংসদীয় আসনের সীমানায়
ঝাউগাছ থেকে ঝুলন্ত উদ্ধার লাশটি সাংবাদিকের, ওসিকে দায়ী করে ভিডিও বার্তা
ঝাউগাছ থেকে ঝুলন্ত উদ্ধার লাশটি সাংবাদিকের, ওসিকে দায়ী করে ভিডিও বার্তা
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media