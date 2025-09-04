জামিনে বেরিয়ে ফের চাঁদাবাজি-অপহরণ, গ্রেফতার ৩

রাজধানীর আদাবরে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ চক্রের মূলহোতা সাইদুল ওরফে কোপা সাইদুল (৩০) এবং তার দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টার দিকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মনসুরাবাদ হাউজিং এলাকায় অভিযান চালিয়ে কোপা সাইদুলকে আটক করা হয়। সে আগেও সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে ছিল এবং সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পায়। তবে জামিনের মাত্র দুই দিন পরই ফের অপহরণ ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।
জানা যায়, গত ২৫ আগস্ট আদাবর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন এক ভুক্তভোগী। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী আটক সাইদুলকে থানায় হস্তান্তর করে। এরপর তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত ১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে সেনাবাহিনী। এ সময় তার সহযোগী গ্যারেজ সাইদুল (৩৩) ও রুবেলকে (৩০) গ্রেফতার করে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা চাঁদাবাজি করার পাশাপাশি ভুক্তভোগীকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদাবর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং মামলার আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।