X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সমর্থকদের আবু বাকেরকে ভোট দিতে বললেন মাহিন সরকার 

ঢাবি প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৮আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৮
সংবাদ সম্মেলনে আবু বাকের মজুমদার ও মাহিন সরকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে ভোট দিতে নিজের সমর্থকদের অনুরোধ জানিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের নেতা জামালুদ্দীন খালিদ ও মাহিন সরকার সমর্থিত প্যানেলের সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী মাহিন সরকার।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ১২টায় এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অনুরোধ জানান। মাহিন সরকারের ভাষ্য, গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে সমন্বিত রাখতেই তার এমন সিদ্ধান্ত। আবু বাকের জিতলেই তিনি জিতে যাবেন।

তিনি বলেন, প্যানেল থেকে জিএস পদে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিলেও আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়েছে, গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন। আমি মনে করছি, ডাকসু নির্বাচনে গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে যে কারও চেয়ে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি কাজ করবে।

এ সময় তিনি নিজের সমর্থকদের উদ্দেশ করে বলেন, যারা আমাকে সমর্থন করেন প্রার্থিতা যেহেতু বাতিল করার সুযোগ নাই, লিস্টে আমার নাম থাকবে কিন্তু আপনারা বাকেরকে নির্বাচিত করুন। আমার সমর্থন আবু বাকের মজুমদারের প্রতি ব্যক্ত করছি।

 

/আরকে/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচনের কী প্রভাব পড়বে জাতীয় নির্বাচনে?
ডাকসু নির্বাচন৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
ডাকসুতে জেতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই: আবদুল কাদের
সর্বশেষ খবর
ফরিদপুরে আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে দুই মহাসড়ক অবরোধ
ফরিদপুরে আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে দুই মহাসড়ক অবরোধ
নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়ত নেতার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়ত নেতার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
প্রয়াত হলেন ফ্যাশন দুনিয়ার সম্রাট
প্রয়াত হলেন ফ্যাশন দুনিয়ার সম্রাট
প্রোটিয়াদের সিরিজ জয়ের দিনে লর্ডসে ব্রিটজকের ইতিহাস 
প্রোটিয়াদের সিরিজ জয়ের দিনে লর্ডসে ব্রিটজকের ইতিহাস 
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media