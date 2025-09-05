সমর্থকদের আবু বাকেরকে ভোট দিতে বললেন মাহিন সরকার 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে ভোট দিতে নিজের সমর্থকদের অনুরোধ জানিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের নেতা জামালুদ্দীন খালিদ ও মাহিন সরকার সমর্থিত প্যানেলের সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী মাহিন সরকার।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ১২টায় এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অনুরোধ জানান। মাহিন সরকারের ভাষ্য, গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে সমন্বিত রাখতেই তার এমন সিদ্ধান্ত। আবু বাকের জিতলেই তিনি জিতে যাবেন।
তিনি বলেন, প্যানেল থেকে জিএস পদে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিলেও আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়েছে, গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন। আমি মনে করছি, ডাকসু নির্বাচনে গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে যে কারও চেয়ে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি কাজ করবে।
এ সময় তিনি নিজের সমর্থকদের উদ্দেশ করে বলেন, যারা আমাকে সমর্থন করেন প্রার্থিতা যেহেতু বাতিল করার সুযোগ নাই, লিস্টে আমার নাম থাকবে কিন্তু আপনারা বাকেরকে নির্বাচিত করুন। আমার সমর্থন আবু বাকের মজুমদারের প্রতি ব্যক্ত করছি।