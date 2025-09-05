ভোটিং প্রক্রিয়া নিয়ে চারটি সচেতনতামূলক সভা করবে ডাকসু নির্বাচন কমিশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের ভোটিং প্রক্রিয়া নিয়ে সকল ফ্যাকাল্টি ও ইনস্টিটিউট মিলে চারটি সচেতনতামুলক সভা করবে ডাকসু নির্বাচন কমিশন।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সভাগুলো অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
শুক্রবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ভবনে অবস্থিত ডাকসু নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই তথ্য জানান।
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘যেহেতু অনেক শিক্ষার্থী প্রথমবারের মতো ভোট দিবে তাদের ভোটিং প্রক্রিয়া ও আগ্ৰহী করার জন্য ফ্যাকাল্টি ও ইনস্টিটিউট মিলে ৪টি সচেতনতামূলক সভা করা হবে। আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্ৰহী ও ভোটদান প্রক্রিয়া কেমন হবে সেই সম্পর্কে অবগত করা হবে যেন তারা বুথে গিয়ে নির্বিঘ্নে ভোট দিয়ে আসতে পারেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘ভোটদান প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও ইতোমধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছি। সেখানে একজন ছাত্র বা ছাত্রী হল বা বাস থেকে নেমে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে পুলিং অফিস, অ্যাজেন্টদের মোকাবিলা করে ব্যালট পেপার নিয়ে ভোট দিয়ে কীভাবে বক্সে ফেলবেন এই পুরো প্রক্রিয়াটি সেখানে দেখানো হয়েছে। আমাদের ভোটদান প্রক্রিয়া যেন শৃঙ্খলামতো হয় সেজন্য আমরা লাইন, ভোটিং টাইম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি।’
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘আমরা চাই না কোনও ভোটার অযথা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকুক বা বুথে বসে সময় নষ্ট করুক। এতে ভোটিং প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। আমরা শিক্ষার্থীদের প্রতি অনুরোধ রাখবো ভোট দিতে যার যতটুকু সময় লাগে নেই সময়েই যেন ভোটদান সম্পন্ন করে।’