শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সাবেক এমপি পাভেল কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৮
নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন পাভেল

জুলাই আন্দোলন কেন্দ্রিক নিউমার্কেট থানায় দায়ের করা একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় নীলফামারী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন পাভেলকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্রের আদালত এ আদেশ দেন।

এ দিন পাভেলকে আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিউমার্কেট থানার উপ-পরিদর্শক সিয়াম আহমেদ। আসামিপক্ষের আইনজীবী এমারত হোসেন বাচ্চু ও এস এম শরিফুল ইসলাম জামিন আবেদন করেন। তবে মূল নথি না থাকায় জামিন শুনানি হয়নি। পরে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠান ও একইসঙ্গে মূল নথি সাপেক্ষে জামিন শুনানির আদেশ দেন।

বৃহস্পতিবার ঢাকার লালমাটিয়া এলাকা থেকে পাভেলকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ।

মামলার সূত্রে জানা যায়, গত ২ আগস্ট নিউমার্কেট থানা এলাকার নিউমার্কেটের ২ নম্বর গেটের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালায় আসামিরা। এতে মামলার ভিকটিম ও বাদী হাবিবুর রহমানসহ ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মো. মাজেদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, মাহাবুব, নাহিদ, রাসেল, মিরাজ, ইডেন কলেজের সাম্মী আক্তার, সিটি কলেজের হাফিজা আক্তার ও জান্নাতুল ফেরদৌস নাঈমা আহত হন। এ ঘটনায় গত বছরের ২৬ আগস্ট রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা হয়।

গ্রেফতারসংসদ সদস্যবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
হামজা ছাড়াও বাংলাদেশ শক্তিশালী দল: নেপাল কোচ
দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখে অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
নেপালকে শক্তিশালী বললেও জয়-ই লক্ষ্য জামালের
ভোটিং প্রক্রিয়া নিয়ে চারটি সচেতনতামূলক সভা করবে ডাকসু নির্বাচন কমিশন
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
