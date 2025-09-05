X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীতে চকলেট-মোবাইল গেমের প্রলোভনে শিশু অপহরণ, আসামি কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৪আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৫
প্রতীকী ছবি/ফ্রিপিক

রাজধানীর কদমতলীতে ১২ বছরের এক মাদ্রাসাছাত্রকে গত সোমবার মোবাইল গেম, চকলেট ও বেড়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করা হয়। পরে কদমতলী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে শিশুটির বাবা। সেই মামলায় গতকাল মোখলেসুর রহমান রাজু নামে এক যুবককে নারায়ণগঞ্জের সিদ্দিরগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরা মাহবুবের আদালত মোখলেসুর রহমান রাজুকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

এ দিন আসামিকে আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কদমতলী থানার উপ-পরিদর্শক জিএম কাদের। পরে আদালত সেটি মঞ্জুর করেন।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত ১ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে কদমতলীর সাদ্দাম মার্কেট এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় ১২ বছরের এক শিশু। পরদিন সকালে শিশুটির বাবার মোবাইলে অজ্ঞাত নম্বর থেকে কল আসে এবং মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করা হয়। শিশুর পরিবারের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে ৪০ হাজার টাকা আদায়ও করে অপহরণকারীরা।

পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণকারী রাজু শিশুটিকে মোবাইল গেম, চকলেট ও বেড়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে। পরে একাধিক স্থানে স্থানান্তর করে পরিবারের ওপর চাপ বাড়াতে থাকে এবং আরও মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা করে। শিশুটি ধীরে ধীরে বুঝতে পারে তাকে আটকে রাখা হয়েছে এবং পরে শিশুটি ভীত হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা ৫ সেপ্টেম্বর কদমতলী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে।

/এনএইচ/এমএইচআর/
বিষয়:
রাজধানীআদালতনারী ও শিশুমামলাঅপহরণ
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
পাহাড়িয়াদের ছাড়তে হচ্ছে না বসতভিটা, তদন্তের নির্দেশ জেলা প্রশাসনের
গণশিক্ষা সচিবের নাম-ছবি ব্যবহার করে প্রতারণা, সতর্ক করল মন্ত্রণালয়
মহানবী (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শ বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে: প্রধান উপদেষ্টা 
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
