জুলাই অভ্যুত্থানের পরও দেশে শান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না: ফরহাদ মজহার

জুলাই অভ্যুত্থানের পরও দেশে শান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন কবি ও লেখক ফরহাদ মজহার। তিনি বলেন, ‘কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে। গাজাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এ জন্য মহানবী (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। কারণ আল্লাহ তাকে সবার জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন।’
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আঞ্জুমানে রহমানিয়া মঈনীয়া মাইজভাণ্ডারীয়া দরবার শরিফের শান্তি সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘মহানবী (সা.) পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি জগতের মহানায়ক। আমাদের সেনাপতি। আমাদেরকে জুলুমের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাই এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেন মানবিক বিষয়ে সবাই একমত হয়ে যেতে পারি।’