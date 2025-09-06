X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ হলে সবাই দেশের সম্পদ হবে: উপদেষ্টা আসিফ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৯আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৫
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ হলে কর্মীরা সবাই দেশের সম্পদ হবে হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে ‘পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর নবনিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তবব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আসিফ বলেন, ‘পিডিবিএফ এর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও দুর্নীতি কিংবা স্বজনপ্রীতির অভিযোগের কথা শুনিনি। স্বচ্ছ, পক্ষপাতিত্ব-স্বজনপ্রীতি মুক্ত ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ হলে নিয়োগপ্রাপ্ত সবাই আমাদের ও দেশের সম্পদ হবে।’

নব্য যোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে উপদেষ্টা বলেন, ‘উৎকোচ কিংবা ঘুষ ছাড়া আপনারা নিয়োগ পেয়েছেন কর্মক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটাবেন, জনগণ ও সেবাপ্রার্থীদের সুন্দর অভিজ্ঞতা দেবেন এই প্রত্যাশা করি।’

জাতীয় চ্যালেঞ্জের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন অনত্যম উল্লেখ করে তিনি মাঠপর্যায়ে দারিদ্র বিমোচনে এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততার সাথে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা দেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নিয়োগ পিডিবিএফ এর এই নিয়োগ। দীর্ঘদিন পরে পিডিবিএফে নিয়োগ হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে বদ্ধ পরিকর, প্রায় সকল মন্ত্রণালয়ে শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যক্রম চলমান রয়েছে।’

উল্লেখ্য, গত মার্চে ৩টি পদে ১,৬৬৫ জন জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিডিবিএফ। যার মধ্যে উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা পদে ১৫৫ জন, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে ৩৩৫ জন এবং মাঠ কর্মকর্তা পদে ১,১৭৫ জন।

ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব(রুটিন দায়িত্ব) মো: ইসমাইল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। অনুষ্ঠানে এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন  পিডিবিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মাহমুদ হাসান।

পরে উপদেষ্টা পাইকপাড়া সরকারি ডি-টাইপ কলোনিতে অবস্থিত মডেল একাডেমি, মিরপুরে ‘বীর শহীদ আহনাফ গ্রন্থাগার’ উদ্বোধন করেন।

গ্রন্থাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্কুল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘শহীদ আহনাফ আপনাদের বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী যা অত্যন্ত গর্বের, আপনারা নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে। বাংলাদেশ আর কখনও ফ্যাসিবাদের দিকে যাবে না এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।’

আহনাফ আহমেদ বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকার একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তিনি ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট মিরপুর-১০ এ শহীদ হন।

/এএইচএস/এম/
বিষয়:
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াউপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের বিচার হবে: আসিফ মাহমুদ
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
‘মানুষ ভালোবেসে প্রফেসর ইউনূসকে এনেছেন, এখন ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন’
সর্বশেষ খবর
ডাকসু: শেষ মুহূর্তে সংযমী প্রচারণায় প্রার্থীরা
ডাকসু: শেষ মুহূর্তে সংযমী প্রচারণায় প্রার্থীরা
ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৬৪
ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৬৪
‘জাহ্নবী প্রযোজকদের ওপর বাড়তি চাপ দেন না’
‘জাহ্নবী প্রযোজকদের ওপর বাড়তি চাপ দেন না’
শেখ হাসিনার নির্দেশে ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ
শেখ হাসিনার নির্দেশে ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-আগুন, পরিস্থিতি থমথমে 
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-আগুন, পরিস্থিতি থমথমে 
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
এভসেক সদস্যদের ক্ষোভবিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media