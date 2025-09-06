X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সোহাগ পরিবহন কাউন্টারে হামলা: ‘মূলহোতা’ বিল্লাল-বাপ্পি গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৮আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯
মালিবাগে সোহাগ পরিবহন কাউন্টারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়

রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় প্রধান দুই হামলাকারীকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- বিল্লাল তালুকদার ও বাপ্পি।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) হাতিরঝিল ও কেরানীগঞ্জ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

র‌্যাব সদরদফতর থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

র‌্যাব জানিয়েছে, গত ৩ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের দুটি কাউন্টারের ৩০-৩৫ জন লোক দলবদ্ধ হয়ে চাপাতি, রামদা, কিরিচ ইত্যাদি নিয়ে হামলা চালায়। এ ঘটনায় সোহাগ পরিবহনের সিকিউরিটি অফিসার বাদী হয়ে ৪ সেপ্টেম্বর ১৬ জনের নাম উল্লেখসহ ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে রমনা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

র‌্যাব আরও জানায়, ঘটনাটি স্পর্শকাতর হওয়ায় দ্রুততার সাথে র‍্যাবের গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু হয়। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা ও তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শনিবার  মামলার এক নম্বর আসামি বিল্লাল তালুকদারকে হাতিরঝিলের আমবাগান এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। একইদিন কেরানীগঞ্জের মডেল টাউন এলাকা থেকে মামলার ৩ নম্বর আসামি বাপ্পিকে গ্রেফতার করা হয়।

আসামিদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব সদরদফতর।

/আইএ/এম/
বিষয়:
গ্রেফতারর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নহামলা
সম্পর্কিত
অস্ত্র-গোলাবারুদসহ যুবদলের সাবেক নেতা গ্রেফতার
জাতীয় পার্টির অফিসে আগুন, আনিসুলের নিন্দা
অননুমোদিত সিসা বার পরিচালনার অভিযোগে সেলিম প্রধানসহ গ্রেফতার ৯
সর্বশেষ খবর
মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টির নিন্দা
মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টির নিন্দা
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
কাকরাইলে মোবাইল কোর্ট অভিযান: কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৬ মামলা, জরিমানা
কাকরাইলে মোবাইল কোর্ট অভিযান: কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৬ মামলা, জরিমানা
চবির প্রশাসনিক ভবনের নাম ‘জমিদার ভবন’ লিখে দিলো বামপন্থি সংগঠনগুলো
চবির প্রশাসনিক ভবনের নাম ‘জমিদার ভবন’ লিখে দিলো বামপন্থি সংগঠনগুলো
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-আগুন, পরিস্থিতি থমথমে 
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-আগুন, পরিস্থিতি থমথমে 
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
এভসেক সদস্যদের ক্ষোভবিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media