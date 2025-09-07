X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীতে পুলিশের বিশেষ অভিযান

গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ গ্রেফতার ১৩

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৬আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৬
প্রতীকী ছবি/সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) বিশেষ অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আমির হামজাসহ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনের ১৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার দুপুর থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটানো, ঝটিকা মিছিল করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং সংঘবদ্ধ হয়ে নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- কাফরুল থানা মহিলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সদস্য নাহিদা নূর সুইটি (৪৮), মতিঝিল থানা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মিরাজ সিকদার (২৮), আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. বায়েজিদ (৪৫), উত্তরা পশ্চিম থানা শ্রমিকলীগ নেতা মহর আলী (৪০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শেখ ইবনে সাদিক (৩০), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বিপ্লব (৫৩), কোতোয়ালি থানা ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক নিতাই ঘোষ (৬৫), আওয়ামী লীগের কর্মী মো. শামীম শিকদার (৪০), বংশাল থানা ৩২ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ উদ্দীন সুমিত (২৯), গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক আমির হামজা (২৮), গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ছাত্রলীগ যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সাকিব কাজী (২৪), রূপনগর থানা ছাত্রলীগ যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নাদিম শেখ (২২) ও যুবলীগ কর্মী মো. রেজওয়ান হাওলাদার (২৯)।

ডিএমপি জানায়, শনিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে কাফরুল, ফকিরাপুল, কাজীপাড়া, তুরাগ, কাঁটাবন, পরিবাগ, নয়াবাজার, দাড়িপাড়া ও বংশাল এলাকায় একের পর এক অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। পরে দিবাগত রাত থেকে রবিবার সকালে তেজগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের আরও চার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একাধিক থানায় মামলা রয়েছে। তারা সম্প্রতি রাজধানীতে হঠাৎ ঝটিকা মিছিল বের করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছিলেন। গ্রেফতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

গোপালগঞ্জগ্রেফতারবাংলাদেশ ছাত্রলীগডিবি
