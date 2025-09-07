X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৫
নাহিদা নূর সুইটি (ফাইল ছবি)

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মামলায় ঢাকা মহানগর উত্তর মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য নাহিদা নূর সুইটিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল ওয়াহাব রিমান্ডের আদেশ দেন।

এদিন তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার এসআই সাইফুল ইসলাম নাহিদা নূর সুইটিকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

এর আগে শনিবার কাফরুল এলাকা থেকে নাহিদা নূর সুইটিকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। 

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজের পর তেজগাঁওয়ের রহিম মেটাল মসজিদের সামনে ঝটিকা মিছিল বের করে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে উসকে দেয়। এ ঘটনায় ডিবি পুলিশের সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইমের এসআই মোরশেদুর রহমান তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আওয়ামী লীগআদালতগ্রেফতাররিমান্ড
