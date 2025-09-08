বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঐকমত্য কমিশন

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত পর্যালোচনায় বৈঠক করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনের কমিশন কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ বৈঠক হয়।
এ সময় গত রবিবারের সভায় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত ও পরামর্শগুলো পর্যালোচনা করা হয়। একইসঙ্গে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দেওয়া মতামতও বিশ্লেষণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বৈঠকে কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, সফর রাজ হোসেন ও ড. মো. আইয়ুব মিয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারও বৈঠকে অংশ নেন।