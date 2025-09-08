X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫

বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঐকমত্য কমিশন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪
গত ৩ জুন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বের মুলতবি আলোচনার সময় তোলা ছবি/প্রেস উইং

‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত পর্যালোচনায় বৈঠক করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনের কমিশন কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ বৈঠক হয়।

এ সময় গত রবিবারের সভায় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত ও পরামর্শগুলো পর্যালোচনা করা হয়। একইসঙ্গে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দেওয়া মতামতও বিশ্লেষণ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৈঠকে কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, সফর রাজ হোসেন ও ড. মো. আইয়ুব মিয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারও বৈঠকে অংশ নেন।

/এসটিএস/এমএইচআর/
বিষয়:
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
