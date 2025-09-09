X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
মিরপুরে পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজি, গ্রেফতার ২

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬
রাজধানীর মিরপুরে পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজি করতে গেলে দুই জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৪। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজন চাকরিচ্যুত পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর।

র‌্যাব-৪ জানায়, গত সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মিরপুর মডেল থানাধীন ধানক্ষেত মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে চাকরিচ্যুত সাব-ইন্সপেক্টর সাজ্জাদুর রহমান (৩৫) ও তার সহযোগী জসিম উদ্দিনকর (৩২) গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি পুলিশ আইডি কার্ড, একটি হ্যান্ডকাপ এবং একটি ওয়াকিটকি সেট উদ্ধার করা হয়।

মামলার এজাহার ও র‌্যাব সূত্রে জানা যায়, ওই দুই জন পুলিশ পরিচয়ে রওশন আরা ইন্টারনেট কমিউনিকেশন কোম্পানির অফিসে গিয়ে চাঁদা দাবি করে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা গ্রেফতার ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ভুক্তভোগী হায়দার আলী বিষয়টি র‌্যাবকে জানালে, অভিযান চালিয়ে তাদের হাতেনাতে ধরা হয়।

চাকরিচ্যুত পুলিশের পরিচয় দেওয়া সাজ্জাদুর রহমান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, তিনি পুলিশের সাবেক সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)। ২০২৩ সালে সাভারের ধামরাই এলাকায় মাইক্রোবাসে চাঁদাবাজির অভিযোগে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এরপর থেকেই তিনি সহযোগীদের নিয়ে পুলিশ পরিচয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে আসছিলেন।

র‌্যাব জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:
গ্রেফতারচাঁদাবাজি
