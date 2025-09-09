আবিদ বললেন, ‘জামায়াতের ভিসি শিবিরকে জেতাতে চান’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে ক্য্যাম্পাসে মিছিল করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের নেতাকর্মীরা। এ সময় ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান অভিযোগ করে বলেন, ‘জামায়াতের ভিসি শিবিরকে জেতানোর চেষ্টা করছেন। এই ক্যাম্পাসে স্বাধীনতা বিরোধীদের স্থান হবে না।’
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় তারা মিছিল নিয়ে টিএসসি ও রোকেয়া হল হয়ে সিনেট ভবনের দিকে যান। এ সময় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা প্রশাসন ও জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন।
এর আগে সন্ধ্যা ৬টা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা টিএসসির ভোট গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন আবিদসহ নেতাকর্মীরা। কিন্তু দায়িত্বরত রিটার্নিং কর্মকর্তারা তাদের ঢুকতে দেননি। প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে মিছিল করেন তারা।
উল্লেখ্য, প্রায় ৬ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়, বিরতিহীনভাবে চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ এবং ছাত্রী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে।
নির্বাচনে মোট ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৪৭১ জন প্রার্থী। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়েছেন ৪৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন প্রার্থী।
সব মিলিয়ে এবার একজন ভোটারকে ৪১টি করে ভোট দিতে হয়। ভোট নেওয়া হয় ওএমআর ফরমে, ৬ পাতার ব্যালটে। ১৪টি গণনা মেশিনে ৮টি কেন্দ্রে চলছে ফলাফল গণনা। ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে। ভোট গণনা সরাসরি দেখানো হচ্ছে এলইডি স্ক্রিনে।