X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শিবির নেতা থেকে ডাকসুর ভিপি: আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সাদিক কায়েম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৭আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৭
সাদিক কায়েম (ফাইল ছবি)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স-সভাপতি (ভিপি) পদে জয়ী হয়েছেন আলোচিত শিক্ষার্থী মো. আবু সাদিক কায়েম। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার সভাপতি পরিচয় দেওয়ার পর থেকেই তিনি আলোচনার কেন্দ্রে আসেন। এবার ডাকসু নির্বাচনে ভিপি নির্বাচিত হয়ে আবারও শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপক চর্চার জন্ম দিয়েছেন তিনি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন সাদিক কায়েম। গতবছরের জুলাই মাসে টানা আন্দোলনের সময় কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের তালিকায় নাম না থাকলেও নিয়মিত তাদের সঙ্গে ছিলেন। আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে তার উপস্থিতি ছিল দৃশ্যমান। জানা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের শপথ অনুষ্ঠানেও তিনি বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন।

শিবির পরিচয়ে আলোচনায়

গতবছরের ২১ সেপ্টেম্বর ঢাবি ক্যাম্পাসে ১০ ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের বৈঠকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন সাদিক কায়েম। সেখানে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ না করে সংস্কারের দাবি তোলেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে নিজেকে শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি পরিচয় দেন। এরপর ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বিষয়টি প্রকাশ্যে জানান। এর মাধ্যমে এক যুগেরও বেশি সময় পর ঢাবি ক্যাম্পাসে সরব উপস্থিতি জানায় ইসলামী ছাত্রশিবির।

শিক্ষাজীবন ও ব্যক্তিগত পটভূমি

সাদিক কায়েম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৬-১৭ সেশনের শিক্ষার্থী। তিনি খাগড়াছড়ি শহরের বাজার এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা স্থানীয়ভাবে কাপড় ব্যবসা করেন। ছোট ভাইও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

ছোটবেলা থেকেই মেধাবী সাদিক খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদরাসা থেকে দাখিল, পরে চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ থেকে আলিম পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর স্নাতক পর্যায়ে সিজিপিএ ৩.৭৮ পেয়ে বিভাগে তৃতীয় হন। স্নাতকোত্তরেও ভালো ফলাফল করেন বলে জানা গেছে।

সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা

শিক্ষাজীবনে সাদিক কায়েম বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সংসদের সাবেক সভাপতি, হিল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, সেভ ইয়ুথ-স্টুডেন্টস অ্যাগেইনস্ট ভায়োলেন্সের সাবেক ফ্যাসিলিটেটর, সূর্যসেন হল অ্যাসোসিয়েশন অব পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভ-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

ভিপি নির্বাচিত হওয়া

ডাকসুর ভিপি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সাদিক কায়েম এখন নতুন দায়িত্বে। শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা, তিনি যে সংস্কারের কথা বলে আসছেন, তা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন। দীর্ঘদিন পর ঢাবিতে শিবিরের প্রকাশ্য রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন তিনি।

/এবি/এম/
বিষয়:
ডাকসুছাত্রশিবিরডাকসু নির্বাচনডাকসু নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই প্রজন্মের বিজয় হয়েছে: সাদিক কায়েম
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ক্ষোভ-সমালোচনায় সিনেট ভবনে রুদ্ধশ্বাস ১৬ ঘণ্টা, অবশেষে এলো ডাকসুর ফলাফল
সর্বশেষ খবর
৩৩ বছর পর আগামীকাল জাকসু নির্বাচন
৩৩ বছর পর আগামীকাল জাকসু নির্বাচন
খাগড়াছড়িতে চলছে আধাবেলা সড়ক অবরোধ
খাগড়াছড়িতে চলছে আধাবেলা সড়ক অবরোধ
ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই প্রজন্মের বিজয় হয়েছে: সাদিক কায়েম
ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই প্রজন্মের বিজয় হয়েছে: সাদিক কায়েম
ইউক্রেনে হামলার সময় আকাশসীমা লঙ্ঘন, রুশ ড্রোন ধ্বংস করলো পোল্যান্ড
ইউক্রেনে হামলার সময় আকাশসীমা লঙ্ঘন, রুশ ড্রোন ধ্বংস করলো পোল্যান্ড
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media