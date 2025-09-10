রাজনৈতিক পরিচয়ের বিতর্ক পেরিয়ে ডাকসুর জিএস ফরহাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জয়ী হয়েছেন ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী প্যানেলের এস এম ফরহাদ। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বর্তমান সভাপতি তিনি। গতবছর সেপ্টেম্বরে শাখা শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল পরিচয়ে আত্মপ্রকাশের পর আলোচনায় আসেন তিনি।
শিবির পরিচয়ে আলোচনায়
ফরহাদ আত্মপ্রকাশের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় আলোচনার ঝড়। অভিযোগ ওঠে ফরহাদ জসীমউদ্দিন হল শাখা ছাত্রলীগে পদধারী। যদিও পরে তিনি ও হল শাখা ছাত্রলীগের ওয়ালিউল সুমন বিষয়টি নাকচ করেন। সবশেষ ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা চলাকালীন তার প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট করা হয়। এ ছাড়া জুলাই আন্দোলন ৯ দফার ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হলেও আলোচনায় আসেন ফরহাদ।
শিক্ষাজীবন ও ব্যক্তিগত পটভূমি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র এস এম ফরহাদ। রাঙ্গামাটির ছেলে ফরহাদ ওই জেলার মাইনী গাথাছড়া বায়তুশ শরফ মাদরাসা থেকে দাখিল পাস করেন। এরপর চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ মাদরাসা থেকে আলিম পাস করেন তিনি।
এস এম ফরহাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির নেতা ছিলেন। জসীমউদ্দীন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী, পাশাপাশি জসীমউদ্দীন হল ডিবেটিং ক্লাবের দায়িত্বেও ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সংসদ এবং হিল সোসাইটির নেতা ছিলেন ফরহাদ।
জিএস নির্বাচিত হওয়া
ডাকসুর জিএস হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ফরহাদ এখন নতুন দায়িত্বে। শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা, তিনি যে সংস্কারের কথা বলে আসছেন, তা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন। দীর্ঘদিন পর ঢাবিতে শিবিরের প্রকাশ্য রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো তার হাত ধরে।