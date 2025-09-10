জবি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শরিফুল নতুন মামলায় গ্রেফতার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) অনিক কুমার দাস নামে এক শিক্ষার্থীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে কোতোয়ালি থানায় করা মামলায় জবি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এফ এম শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
বুধবার (১০ সেপ্টোম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম মিজবাহ উর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন।
এদিন কারাগার থেকে শরিফুল ইসলামকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর তার উপস্থিতিতে গ্রেফতার দেখানোর শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
গত ৭ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কোতোয়ালি থানার উপ-পরিদর্শক কেএম আবদুল শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখাতে আবেদন করেন। শুনানির জন্য ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ ধার্য করেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত বছরের ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে মিছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক পার হয়ে মহানগর দায়রা জজ আদালতের সামনে গেলে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের অতর্কিত গুলিতে আহত হন অনিক। তাকে প্রথমে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। ওই ঘটনায় অনিক কুমার দাস বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫৩ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেন।
জানা গেছে, গত ১৮ আগস্ট বিকালে শরিফুল ইসলামকে রাজধানীর ওয়ারী থেকে গ্রেঢতার করা হয়। পরদিন যাত্রাবাড়ী থানার এক হত্যাচেষ্টা মামলায় কারাগারে পাঠানো হয় তাকে।