বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় অব্যাহতি পেলেন এনসিপির আখতার

বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৭আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৭
আখতার হোসেন (ফাইল ছবি)

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন। 

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) তাকে অব্যাহতি দেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল—১৫। শুনানিতে সন্তুষ্ট হয়ে এবং অভিযোগ গঠনের সময় মামলার ম্যারিট বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এনসিপির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পবিত্র মাহে রমজানে গরিব ও দুস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করছিলেন আখতার হোসেন। এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে আটক করে শাহবাগ থানায় মামলা করে। পরবর্তী সময়ে গ্রেফতার দেখানো হয়। 

তবে কারাগারে থাকাকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রেসক্লাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা করা হয়। একই বছরের ১৭ এপ্রিল শাহবাগ থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ধারায় করা এ মামলায় তাকে আবারও গ্রেফতার দেখানো হয়। এ সময় তার ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি জামিনে ছিলেন।

মামলায় আখতারের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. মুজাহিদুল ইসলাম ও মো. আবদুল্লাহ আল ফারুকসহ অন্যান্য আইনজীবীরা।

অব্যাহতির বিষয়ে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, বিগত সরকারের সময়ে লাখ লাখ মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়। আমার নামেও একাধিক মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু মামলা প্রত্যাহার করেছে। আরেকটি মামলা এখনও চলমান। তিনি যে কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

