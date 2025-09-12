X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
মিরপুরে আ.লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৬আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪০
পুলিশ হেফাজতে গ্রেফতার ব্যক্তিরা

রাজধানীর মিরপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ছয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকালে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন— পাবনা জেলার সুজানগর পৌর যুবলীগের সভাপতি ও সুজানগর উপজেলা ছাত্রলীগের ভাইস চেয়ারম্যান মো. জুয়েল রানা (৩৫), চট্টগ্রাম মহানগরের এজিএস ইসলামিয়া কলেজ ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী আল নমান সাইফ (২৯), চট্টগ্রাম জেলা যুবলীগের কর্মী মো. জুলহাস (২৬), ছাত্রলীগের কর্মী ইমন হোসেন খান মানিক (২৫), আওয়ামী লীগের কর্মী মো. সাগর হোসেন (২৭) এবং আওয়ামী লীগের কর্মী মো. ওহিদুল ইসলাম সুমন (৩৩)।

মিরপুর মডেল থানা সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে থানার একটি টহল দল মিরপুর হার্ট ফাউন্ডেশনের সামনে অবস্থানকালে গোপন সংবাদ পায়— কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন সদস্য মুখে মাস্ক পরে পাইকপাড়া ডি-টাইপ স্টাফ কোয়ার্টারের ১ নম্বর গেটের সামনে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নাশকতার পরিকল্পনা করছে এবং সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছে।

পরে দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রায় ৩০-৪০ জন পালিয়ে যায়। এসময় পুলিশ ছয়জনকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

এ ঘটনায় মিরপুর মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

 

গ্রেফতার
