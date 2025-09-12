X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আটক ১২ জন কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৯আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৯
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর দারুসসালাম এলাকায় ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আটক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ১২ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন।

আজ আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দারুস সালাম থানার উপ-পরিদর্শক অপু রায়হান তাদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন। পরে সেটি মঞ্জুর করেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকাল পৌনে ৪টার দিকে টেকনিক্যাল মোড়ে অভিযান চালিয়ে ওই ১২ জনকে আটক করে পুলিশ। শুক্রবার দারুসসালাম থানার উপ-পরিদর্শক মো. শরিফুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো– নাটোরের বড় বড়াই গ্রামের যুবলীগের সদস্য মো. আল আমিন (৩২), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. আক্কাস মিয়া (৫২), চাঁদপুর সদর ১২ নম্বর চন্দ্রা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক মো. সোহাগ মাঝি (৩৮), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. নেছার মিয়া (৪৮), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. ইউসুফ আলী (৪৮), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. ফারুক হোসেন (৪৭), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. মকবুল মৃধা (৫৪), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. মানিক মিয়া (৩৮), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. শাহীন (৫০), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. নাঈম (২৫), আওয়ামী লীগের সদস্য মো. এমদাদুল হক (৩৭) ও আওয়ামী লীগের সদস্য মো. আব্দুল আলীম (২২)।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকাল পৌনে ৪টার দিকে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী টেকনিক্যাল মোড়ে জড়ো হয়ে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে থানার টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ১২ জনকে আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যরা পালিয়ে যায়।

