মিরপুরে মিছিল: আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৬ নেতাকর্মী রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৫আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৫
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মিরপুর থানার পাইকপাড়া এলাকায় সরকারবিরোধী স্লোগান দেওয়ায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ছয় নেতাকর্মীর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলামের আদালত এ আদেশ দেন।

আজ আসামিদের আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর থানার উপ-পরিদর্শক জালাল উদ্দিন। জামিন আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা। শুনানি শেষে বিচারক দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আদালতের পুলিশ প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

আসামিরা হলেন– পাবনার সুজানগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা মো. জুয়েল রানা (৩৫), ইসলামিয়া কলেজের সাবেক এজিএস ও ছাত্রলীগের কর্মী আল নোমান সাইফ (২৯), যুবলীগকর্মী মো. জুলহাস (২৬), ছাত্রলীগকর্মী ইমন হোসেন খান মানিক, আওয়ামী লীগের কর্মী মো. সাগর হোসেন (২৭), ও মো. ওহিদুল ইসলাম সুমন (৩৩)।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মিরপুর মডেল থানার পাইকপাড়া জি-টাইপ স্টাফ কোয়ার্টারের ১ নম্বর গেটের সামনে সড়কে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগে ৩০ থেকে ৪০ জন নেতাকর্মী সরকারবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। পরে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর সময় তাদের আটক করা হয়। এ ঘটনায় ওই দিনই মিরপুর থানায় মামলায় হয়।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালতরিমান্ড
