X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন নামঞ্জুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৯আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৯
বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম (ফাইল ছবি)

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় নোয়াখালী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবং বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন নামঞ্জুর করেছেন ঢাকার একটি আদালত।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেন।

দুদকের প্রসিকিউটর সূত্রে জানা গেছে, এ দিন মোরশেদ আলমের পক্ষে তার আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। দুদকের পক্ষ থেকে এই জামিনের বিরোধিতা করা হয়। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করেন।

গত ৪ মে দুদকের উপ-পরিচালক শেখ গোলাম মাওলা বাদী হয়ে এই মামলা করেন। মামলায় মোরশেদ আলমসহ ৩ জনকে আসামি করা হয়। গত ৮ সেপ্টেম্বর এ মামলায় মোরশেদ আলমকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

মামলার অপর দুই আসামি হলেন- মোরশেদ আলমের ছেলে বেঙ্গল কনসেপ্ট অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সাইফুল আলম এবং মোরশেদ আলমের ভাই বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এরিয়া অফিসের জন্য ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম ও তার ভাই মো. জসিম উদ্দিনের মালিকানাধীন জমি কেনায় কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট থাকায়, তা গোপন করে অস্বাভাবিক দামে কেনার মাধ্যমে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৬ হাজার ১৪৫ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

গত ৮ এপ্রিল রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে মোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের দিন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় কিশোর মো. শামীম হত্যা মামলায় বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও নোয়াখালী-২ আসনের সাবেক এমপি মোরশেদ আলমকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। এরপর থেকেই তিনি কারাগারে আটক আছেন।

মোরশেদ আলম বেসরকারি টেলিভিশন আরটিভিরও চেয়ারম্যান। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-২ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী উপজেলার একাংশ) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এরপর একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনেও একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।

/এনএইচ/এমএইচআর/
বিষয়:
আদালতমামলাজামিন
সম্পর্কিত
মদ্যপ অবস্থায় গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী ২ নেতার জামিন
‘অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের’ অভিযোগ: মার্কিন নাগরিক এনায়েত রিমান্ডে
নাশকতার মামলা থেকে মির্জা আব্বাসসহ ২৯ জনকে অব্যাহতি
সর্বশেষ খবর
আফতাবনগর-রামপুরা সংযোগে নড়াই নদীর ওপর হচ্ছে ৩ সেতু
আফতাবনগর-রামপুরা সংযোগে নড়াই নদীর ওপর হচ্ছে ৩ সেতু
পদ্মা সেতুতে টোল দিতে থামতে হবে না গাড়ি, পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু
পদ্মা সেতুতে টোল দিতে থামতে হবে না গাড়ি, পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু
মদ্যপ অবস্থায় গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী ২ নেতার জামিন
মদ্যপ অবস্থায় গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী ২ নেতার জামিন
স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, গ্রেফতারের পর র‍্যাবের হেফাজতে স্বামীর ‘আত্মহত্যা’
স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, গ্রেফতারের পর র‍্যাবের হেফাজতে স্বামীর ‘আত্মহত্যা’
সর্বাধিক পঠিত
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media