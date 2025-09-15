বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন নামঞ্জুর

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় নোয়াখালী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবং বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোরশেদ আলমের জামিন নামঞ্জুর করেছেন ঢাকার একটি আদালত।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেন।
দুদকের প্রসিকিউটর সূত্রে জানা গেছে, এ দিন মোরশেদ আলমের পক্ষে তার আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। দুদকের পক্ষ থেকে এই জামিনের বিরোধিতা করা হয়। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করেন।
গত ৪ মে দুদকের উপ-পরিচালক শেখ গোলাম মাওলা বাদী হয়ে এই মামলা করেন। মামলায় মোরশেদ আলমসহ ৩ জনকে আসামি করা হয়। গত ৮ সেপ্টেম্বর এ মামলায় মোরশেদ আলমকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
মামলার অপর দুই আসামি হলেন- মোরশেদ আলমের ছেলে বেঙ্গল কনসেপ্ট অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সাইফুল আলম এবং মোরশেদ আলমের ভাই বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির এরিয়া অফিসের জন্য ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম ও তার ভাই মো. জসিম উদ্দিনের মালিকানাধীন জমি কেনায় কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট থাকায়, তা গোপন করে অস্বাভাবিক দামে কেনার মাধ্যমে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৬ হাজার ১৪৫ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।
গত ৮ এপ্রিল রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে মোরশেদ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের দিন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় কিশোর মো. শামীম হত্যা মামলায় বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও নোয়াখালী-২ আসনের সাবেক এমপি মোরশেদ আলমকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। এরপর থেকেই তিনি কারাগারে আটক আছেন।
মোরশেদ আলম বেসরকারি টেলিভিশন আরটিভিরও চেয়ারম্যান। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-২ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী উপজেলার একাংশ) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এরপর একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনেও একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি।