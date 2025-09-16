X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
পরিবহন পুলের ৪০৬ গাড়িচালকের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৫আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৫
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবহন পুলের ৪০৬ জন গাড়িচালকের নিয়োগ কার্যক্রম ও প্রক্রিয়ার ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এ সংক্রান্ত রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আবদুস সাত্তার পালোয়ান, তার সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মো. জামিল হক।

পরে আইনজীবী আবদুস সাত্তার পালোয়ান বলেন, ২০১৮ সালে ইউএনও অফিসে কর্মরত ২৮ জন গাড়িচালকের চাকরি স্থায়ী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। ওই সময় ৩০ দিনের মধ্যে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছিল। এরপর তিন বছর অতিক্রান্ত করলেও এই রায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ না নিয়ে নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করে পরিবহন পুল কর্তৃপক্ষ।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালে আবেদনকারীরা আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন এবং ওই সময়ের (২০২১ সালের) নিয়োগ কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ চাইলে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেন। একইসঙ্গে ২০২১ সালের ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করেন। পরিবহন পুলের পক্ষ থেকে ২০১৮ সালের রায় ও ২০২১ সালের আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দুটি আপিল দায়ের করা হয়। চলতি বছরের গত ১৮ মার্চ দুটি আপিলই দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ খারিজ করে দেন।

এরপর গত ৩ সেপ্টেম্বর পরিবহন পুল হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের রায় অমান্য করে ৪০৬ জন নতুন গাড়িচালক নিয়োগের বিষয়ে লিখিত পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ ঘটনায় আবেদনকারীরা হাইকোর্টে পূর্বে দায়ের করা আদালত অবমাননার মামলায় সম্পূরক আবেদনে নিয়োগ সংক্রান্ত গত বছরের ১৭ নভেম্বর জারি করা সার্কুলার স্থগিতের আবেদন করে। ওই আবেদন শুনানি নিয়ে পরিবহন পুলের চলমান ৪০৬ গাড়িচালকের নিয়োগ কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দেন হাইকোর্ট।

/বিআই/এপিএইচ/
বিষয়:
হাইকোর্টআপিল বিভাগ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
