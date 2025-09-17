X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলা

শেখ হাসিনা-জয়-পুতুলের বিরুদ্ধে চতুর্থ দিন আরও ৫ জনের সাক্ষ্য

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৩আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৩
শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল (ফাইল ফটো)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যান্য আসামিদের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় চতুর্থ দিনে ৫ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের পরবর্তী তারিখ ঠিক করেন আদালত। 

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার পাঁচ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুনের আদালত এ দিন ধার্য করেন। তবে আসামিরা পলাতক থাকায় সাক্ষীদের জেরা করতে পারবেন না।

সাক্ষীরা হলেন-সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার রিয়াদ মাহমুদ, প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ওসমান গনি, ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের রেজিস্ট্রার মিঠুন চন্দ্র বালা ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন রেজিষ্ট্রার নাহিদ হোসেন। 

দুদক প্রসিকিউটর খান মো. মঈনুল হাসান (লিপন) এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘আদালত থেকে পাঁচ জন সাক্ষীকে সমন পাঠানো হয়েছিল। পরে তারা আজ আদালতে এসে সাক্ষ্য দেন।’ 

গত ৩১ জুলাই এই মামলায় চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন একই আদালত। ওইদিন আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পৃথক তিন মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১২ জন, সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১৭ এবং সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ-১৮ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ তিন মামলায় শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে ১১ আগস্ট সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়।

ছয় মামলার অপর আসামিদের মধ্যে রয়েছেন- শেখ রেহানা ও তার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তী, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব শহীদ উল্লা খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কাজী ওয়াছি উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) কবির আল আসাদ, সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) নুরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২) শেখ শাহিনুল ইসলাম, উপপরিচালক হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিন।

উল্লখ্য, প্লট বরাদ্দের দুর্নীতির অভিযোগে গত জানুয়ারি পৃথক ৬ মামলা দায়ের করে দুদক। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে ও ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও অপর মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকসহ আরও অনেককে আসামি করা হয়। আজ তিন মামলার চতুর্থ দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। আরও তিন মামলার চতুর্থ দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ হবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর।

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
শেখ হাসিনাআদালতমামলাদুর্নীতিসজীব ওয়াজেদ জয়সায়মা ওয়াজেদ
সম্পর্কিত
সাংবাদিক নির্যাতনসাবেক ডিসি সুলতানার জামিন স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
সাবেক ৫ মন্ত্রীসহ নতুন মামলায় গ্রেফতার ৭
সর্বশেষ খবর
সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন
সাংবাদিক নির্যাতনসাবেক ডিসি সুলতানার জামিন স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পরিবারে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পরিবারে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ
পাকিস্তানের ম্যাচ থেকে পাইক্রফটকে অপসারণ, তবে...
এশিয়া কাপপাকিস্তানের ম্যাচ থেকে পাইক্রফটকে অপসারণ, তবে...
চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময়সীমা একদিন বাড়লো
চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময়সীমা একদিন বাড়লো
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media