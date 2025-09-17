X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এগিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩২আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩২
চট্টগ্রামের জহুরুল হক সেনানিবাসে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স অ্যাম্বাসেডর

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স অ্যাম্বাসেডর ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন চট্টগ্রামের জহুরুল হক সেনানিবাসে প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল-২৫ মহড়া পর্যবেক্ষণ করেছেন। মঙ্গলবার তিনি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র পূর্ণিমা রায় এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত সাত দিনের বহুপাক্ষিক এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৯২ জন এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৯০ জন সদস্য। এছাড়াও শ্রীলঙ্কা বিমান বাহিনীর দুইজন চিকিৎসাকর্মী, ওরেগন এয়ার ন্যাশনাল গার্ড, এবং আঞ্চলিক সহযোগী অংশীদাররা এতে অংশ নিয়েছেন। মহড়ার মূল লক্ষ্য চিকিৎসা প্রস্তুতি, বিমান নিরাপত্তা, প্রকৌশল সহায়তা, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫ যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের চলমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং মানবিক প্রস্তুতির অঙ্গীকারকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে, যা ভবিষ্যৎ সংকটে দ্রুত ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া জানানোর সক্ষমতা জোরদার করবে। বাস্তবসম্মত সংকটের অনুকরণে করা এই মহড়া অংশীদার দেশগুলোর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, আঞ্চলিক সহনশীলতা গড়ে তোলে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল জুড়ে দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করে।

বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্র
আন্দোলনকারীদের রাজাকারের বাচ্চা-নাতিপুতি বলে আক্রমণের বৈধতা দেওয়া হয়: নাহিদ
কুঁড়ার তেল রফতানিতে ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ
সিনেমা মুক্তির আগেই চোখ ধাঁধানো ছবি মুক্তি!
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রত্যয় জাতিসংঘে তুলে ধরবেন প্রধান উপদেষ্টা
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
