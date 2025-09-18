X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একুশে বইমেলা ১৭ ডিসেম্বর থেকে একমাস

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১০আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৯
অমর একুশে বইমেলা (ফাইল ছবি)

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে এক মাস।

বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বিষয়টি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন ও রমজান উপলক্ষে প্রকাশকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

একুশে বইমেলা ডিসেম্বরে হওয়াটা অন্যরকম দেখায় কি-না এমন প্রশ্নে জবাবে তিনি বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের কারণে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে মেলার অনুমতি মিলবে না। আবার রমজানের পরে ঈদের ছুটি থেকে ফিরে মেলা করাও সম্ভব না। সেক্ষেত্রে মেলা চলে যায় এপ্রিলে। সব দিক বিবচনায় এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।’

উল্লেখ্য, অমর একুশে বইমেলা সাধারণত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে চলে মাসব্যাপী। বাংলা একাডেমি আয়োজিত এই মেলাটি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়। এটি সাধারণত বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। মাঝখানে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে মার্চ-এপ্রিল মাসেও বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে।

/এমএইচআর/
বিষয়:
বইমেলা
সম্পর্কিত
‘কৈশোর তারুণ্যে বই’ ট্রাস্টের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে বইমেলা
৩৪তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা শুরু ২৩ মে
বইমেলা: হিসাব মিলেছে ২০ কোটি টাকার, আনুমানিক বিক্রি ৪০ কোটি
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচনে ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ নামে বাম সংগঠনগুলোর প্যানেল ঘোষণা
চাকসু নির্বাচনে ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ নামে বাম সংগঠনগুলোর প্যানেল ঘোষণা
ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন
ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন
ইসরায়েলি ট্যাংক অগ্রসর হওয়ায় গাজায় টেলিযোগাযোগ বন্ধ
ইসরায়েলি ট্যাংক অগ্রসর হওয়ায় গাজায় টেলিযোগাযোগ বন্ধ
উৎসবের আমেজে শুরু স্কুল হ্যান্ডবল 
উৎসবের আমেজে শুরু স্কুল হ্যান্ডবল 
সর্বাধিক পঠিত
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media