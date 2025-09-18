একুশে বইমেলা ১৭ ডিসেম্বর থেকে একমাস

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে এক মাস।
বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বিষয়টি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন ও রমজান উপলক্ষে প্রকাশকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’
একুশে বইমেলা ডিসেম্বরে হওয়াটা অন্যরকম দেখায় কি-না এমন প্রশ্নে জবাবে তিনি বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের কারণে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে মেলার অনুমতি মিলবে না। আবার রমজানের পরে ঈদের ছুটি থেকে ফিরে মেলা করাও সম্ভব না। সেক্ষেত্রে মেলা চলে যায় এপ্রিলে। সব দিক বিবচনায় এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।’
উল্লেখ্য, অমর একুশে বইমেলা সাধারণত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে চলে মাসব্যাপী। বাংলা একাডেমি আয়োজিত এই মেলাটি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়। এটি সাধারণত বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। মাঝখানে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে মার্চ-এপ্রিল মাসেও বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে।