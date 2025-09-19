X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার গঠন করতে হবে: বদিউল আলম মজুমদার

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৩আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৩
বদিউল আলম মজুমদার (ফাইল ফটো)

নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার গঠন করতে হবে। সরকার গঠনে নির্বাচনের কোনও বিকল্প নেই। এর মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক পথ প্রশস্ত হবে।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুরের গাংনীতে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘‘পিআর পদ্ধতি ও আসনভিত্তিক পদ্ধতি দুটোরই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আছে। আমরা মনে করি, দুটি পদ্ধতিই দরকার।’’

তিনি বলেন, ‘‘আমরা প্রস্তাব রেখেছি— দুটো পদ্ধতিই কার্যকর করতে। নিম্ন কক্ষে ভোট হবে আসনভিত্তিক এবং উচ্চকক্ষে হবে পিআর-ভিত্তিক।’’

গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজন উপজেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য গঠন) মনির হায়দার। এ সময় বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। খবর: বাসস

 

