মাজার ভাঙচুরের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন

মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং উগ্রবাদী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচিতে সুফিবাদের অনুরাগী দার্শনিক ও লেখক ফরহাদ মজহারসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে ‘ভাব বৈঠকি’ নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘মাজারের ওপর হামলার মতো ঘটনা দেশের শান্তিপ্রিয় সমাজে অস্থিরতা তৈরি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে মাজারের ওপর আক্রমণ করে একটি গোষ্ঠী দেশের শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এখন সময়ের দাবি।’
বক্তারা এ ধরনের উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। একইসঙ্গে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
ফরহাদ মজহারের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন লেখক জাহিদুল ইসলাম নাহিদ। সভায় বক্তব্য দেন কবি মোহাম্মদ রোমেল, ড. আনিস জাফরী, বাংলাদেশ বাউল সমিতির সভাপতি ও শিল্পী আবুল সরকার, এনসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক নফিউল ইসলাম প্রমুখ।
সভা থেকে আগামী ৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ‘জাতীয় সুফি ঐক্য’র ব্যানারে একটি জাতীয় সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে একটি দল দ্রুত এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আলোচনা করবে বলেও জানানো হয়।