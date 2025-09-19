X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাজার ভাঙচুরের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৯আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৯
মানববন্ধনে দার্শনিক ও লেখক ফরহাদ মজহার/বাংলা ট্রিবিউন

মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং উগ্রবাদী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচিতে সুফিবাদের অনুরাগী দার্শনিক ও লেখক ফরহাদ মজহারসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে ‘ভাব বৈঠকি’ নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘মাজারের ওপর হামলার মতো ঘটনা দেশের শান্তিপ্রিয় সমাজে অস্থিরতা তৈরি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে মাজারের ওপর আক্রমণ করে একটি গোষ্ঠী দেশের শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এখন সময়ের দাবি।’

বক্তারা এ ধরনের উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। একইসঙ্গে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

ফরহাদ মজহারের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন লেখক জাহিদুল ইসলাম নাহিদ। সভায় বক্তব্য দেন কবি মোহাম্মদ রোমেল, ড. আনিস জাফরী, বাংলাদেশ বাউল সমিতির সভাপতি ও শিল্পী আবুল সরকার, এনসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক নফিউল ইসলাম প্রমুখ।

সভা থেকে আগামী ৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ‘জাতীয় সুফি ঐক্য’র ব্যানারে একটি জাতীয় সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে একটি দল দ্রুত এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আলোচনা করবে বলেও জানানো হয়।

/এএইচএস/এমএইচআর/
বিষয়:
মানববন্ধনজাতীয় প্রেস ক্লাবফরহাদ মজহার
সম্পর্কিত
সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অধিভুক্ত কলেজের দাবিতে শিক্ষকদের মানববন্ধন
ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের দাবিতে মানববন্ধন
সাংবাদিকদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন
সর্বশেষ খবর
বিএনপি-জামায়াতের বিরোধ দুঃখজনক: মঞ্জু
বিএনপি-জামায়াতের বিরোধ দুঃখজনক: মঞ্জু
সুদানের মসজিদে ড্রোন হামলা, নিহত ৭৮
সুদানের মসজিদে ড্রোন হামলা, নিহত ৭৮
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
সালিশ-বৈঠকে অংশ নিলে নেতাকর্মীদের বহিষ্কারের ঘোষণা বিএনপি নেতার
সালিশ-বৈঠকে অংশ নিলে নেতাকর্মীদের বহিষ্কারের ঘোষণা বিএনপি নেতার
সর্বাধিক পঠিত
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
ফের শাহজালালের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছে এপিবিএন
প্রধান উপদেষ্টার দফতরের সিদ্ধান্ত ফের শাহজালালের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছে এপিবিএন
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media