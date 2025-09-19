মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর

মাঝ-আকাশে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে পড়ে হাত ভেঙে গেছে বিমানের কেবিন ক্রু মিথিলার। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) আবুধাবি থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় আসার পথে বোয়িং ৭৩৭, বিজি ১২৮ নম্বর ফ্লাইটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ওই ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন ছিলেন ইন্তেখাব, যিনি ডিপুটি চিফ অব ফ্লাইট সেফটি হিসেবেও কর্মরত আছেন।
জানা যায়, ১৬ হাজার ফুট উঁচুতে নিজের রুটিন কাজ করছিলেন ফ্লাইট স্টুয়ার্ডেস মিথিলা। এমন সময় শুরু হয় অবতরণ প্রস্তুতি। একই স্থানে ইনচার্জ হিসেবে ছিলেন জুনিয়র পার্সার ভেনাস। তবে সিট বেল্টের কোনও ‘আলোক সংকেত’ না এলেও হঠাৎ ফ্লাইটে তীব্র ঝাঁকুনি শুরু হয়—যা প্রায় ৫ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। আর এতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান মিথিলা। এতে তার বাম হাত ভেঙে যায়।
পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে তিনি বাসায় আছেন।