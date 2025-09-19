ঢামেকে শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ৫

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্বজনদের সঙ্গে হাসপাতাল স্টাফদের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচ জন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, পুরান ঢাকার বংশাল এলাকা থেকে এনে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে সন্ধ্যায় ঢামেকের ২১০ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরে রাত ৯টার দিকে শিশুটি মারা যায়। স্বজনরা চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ তুলে চিকিৎসকদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে ট্রলিম্যানসহ স্টাফদের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। রাত পৌনে ১০টার দিকে বংশাল এলাকা থেকে শতাধিক যুবক হাসপাতালে এসে জরুরি বিভাগে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এতে অন্তত পাঁচ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দুই জন বর্তমানে ঢামেকে চিকিৎসাধীন আছেন।
ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘শিশুটি মারা যাওয়ার পর স্বজনরা চিকিৎসক ও স্টাফদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। পরে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার সময় ট্রলিম্যানদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়। এ ঘটনার জেরে পরে বংশাল এলাকা থেকে শতাধিক যুবক হাসপাতালে এসে জরুরি বিভাগে ভাঙচুর চালায়।’
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর জানান, একটি শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকার স্থানীয়দের সঙ্গে হাসপাতাল স্টাফদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।