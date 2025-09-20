শিক্ষার্থীদের সততার চর্চা করতে হবে: অর্থ উপদেষ্টা

ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা নিয়ে গড়ে উঠতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘শিক্ষার্থীদের কেবল পড়াশোনা নয়, সততার চর্চাও করতে হবে।’
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আইসিসিবি ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলা সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
সাম্প্রতিক সময়ের উদাহরণ দিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘হাজার কোটি টাকার মালিকরা এখন দৌড়ে বেড়াচ্ছেন।’
ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘চিকিৎসকরা ঢাকার বাইরে যেতে চান না। অদূর কেরানীগঞ্জ থেকেও রাজধানীতে আসার জন্য তদবির আসে।’
ড. সালেহউদ্দিন বলেন, ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া এখনও অনুন্নত জেলা। এর উন্নয়নে জেলার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও এগিয়ে আসতে হবে।’
এ সময় জেলা সমিতিগুলোকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে কালেকটিভ স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার আহ্বান জানান অর্থ উপদেষ্টা। নিজেদের লোকদের মাঝে মারামারি বন্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবাইকে সচেতন হতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।