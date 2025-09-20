X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
ডেমরায় নবম শ্রেণির ছাত্রীর আত্মহত্যার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৪আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৪
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর ডেমরা বামৈল এলাকায় লামিয়া আক্তার (১৫) নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ডেমরা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সুজন চন্দ্র রায় সংবাদ পেয়ে বামৈল পূর্বপাড়া এলাকার ভাড়া বাসা থেকে লামিয়ার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেন। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে সন্ধ্যায় মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

এসআই সুজন চন্দ্র রায় জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রেম সংক্রান্ত কারণে আত্মহত্যা করেছে। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

লামিয়ার চাচা হাসিবুল ইসলাম জানান, শনিবার দুপুরে সবার অগোচরে লামিয়া ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেয়। পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

লামিয়ার গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার বানারীপাড়া থানার আওয়ার বাড়ি গ্রামে। তিনি মনির হোসেনের মেয়ে।

বিষয়:
আত্মহত্যাঢামেক হাসপাতাল
