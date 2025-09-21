X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুর্গোৎসবের আমেজে ফুটপাত-শপিংমলে জমজমাট বেচাকেনা

আতিক হাসান শুভ
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০০আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০০
পোশাকের পাশাপাশি পূজার অন্যান্য উপকরণও কিনছেন ক্রেতারা

আর মাত্র ছয় দিন পরেই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পূজা। এই পূজাকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে ফুটপাত থেকে শুরু করে শপিংমলগুলো। রাজধানীর কমবেশি সব বিপণিবিতানেই চলছে পূজার কেনাবেচা। পোশাকের দোকানসহ বিভিন্ন মার্কেট ও ফুটপাতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়।

সরেজমিনে রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি, নিউমার্কেট, ধানমন্ডি হকার্স, গাউছিয়া, অরচার্ড পয়েন্ট, ইস্টার্ন প্লাজা, এলিফ্যান্ট রোড, অরচার্ড প্লাজা, রাপা প্লাজা, গ্রেট ওয়ালসহ বেশ কয়েকটি শপিংমলে পূজার জমজমাট বেচাকেনা দেখা গেছে।

বিক্রেতারা বলছেন, গতবারের তুলনায় এবার বিক্রি ভালো। তারা জানান, নারীদের কেনাকাটায় জামদানি, কাতান, সিল্ক, সুতি ও তাঁতের শাড়ির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া এমব্রয়ডারি শাড়ি ও লেহেঙ্গাও পছন্দের তালিকায় রয়েছে। বরাবরের মতো থ্রি পিস ও পাঞ্জাবির চাহিদাও রয়েছে।

পুরান ঢাকার গ্রেট ওয়াল শপিংমলে পূজার কেনাকাটা করতে আসা অর্পনা রানী বিশ্বাস বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘শাড়ি আর গয়না ছাড়া পূজা পূর্ণতা পায় না বলে মনে হয়। পূজায় নতুন শাড়ি অন্যরকম আনন্দ দেয়। আমি নিজের জন্য দুটো শাড়ি কিনলাম, মেয়ের জন্য থ্রি-পিস আর ছেলের জন্য পাঞ্জাবি কিনেছি। এখন আত্মীয়-স্বজনদের জন্য কেনাকাটা বাকি।’

নিউ মার্কেটে পূজার বাজার করতে আসা গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘শাঁখারিবাজার থেকে শাখা-শঙ্খ, কিত্তনের মালা, কদম মালা, ঘণ্টা, ঘট, প্রদীপ, আগরদানি, ঠাকুরের মালা, জবের মালা, মুকুট, ধুতি, পাঞ্জাবিসহ পূজার নানা জিনিসপত্র কিনেছি। এখন বাকি কেনাকাটা করতে এখানে এসেছি। এখান থেকে দেখে শাড়ি আর থ্রি পিস নেবো।’

পূজা উপলক্ষে ফুটপাতেও বেড়েছে ক্রেতাদের ভিড়

নিউ মার্কেটে বিক্রেতা আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘পূজা উপলক্ষ্যে পুরুষের ধুতি, পাঞ্জাবি, শর্ট শার্ট ও ট্রেন্ডি পোশাকের চাহিদা বেশি। আর শিশুদের চাহিদা বাহারি ড্রেস, জুতো ও টুপি ভালো বিক্রি হচ্ছে।’

শপিংমলের পাশাপাশি রাজধানীর ফুটপাতেও পুজার বেচাকেনার ধুম লেগেছে। ফুটপাতের জামাকাপড় বিক্রেতা সিদ্দিক উল্লাহ্ বলেন, ‘গত কয়েকদিন ধরে থ্রি পিস বিক্রি বেড়েছে। পূজা উপলক্ষ্যে ভালোই বিক্রি হচ্ছে। এখনও তো পাঁচ ছয় দিন বাকি আছে পূজার। দুই তিনদিন পর বেচাবিক্রি আরও বাড়বে।’

এই বিক্রেতা আরও বলেন, ‘আগে দৈনিক দেড় দুই হাজার টাকার বেচাকেনা হতো। এখন অনায়াসে আট দশ হাজার টাকা বেচাকেনা হয়। খাওয়া খরচ বাদ দিয়ে মোটামুটি ভালোই লাভ হচ্ছে।’

এদিকে নগরীর ইমিটেশনের গহনার দোকানগুলোতেও বেশ ভিড় গেছে। নারীরা পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে চুড়ি, গলার হার, আংটিসহ নানারকম অলংকার কিনছেন। পোশাকের পাশাপাশি নারীদের জুয়েলারি, সিঁদুর, চুড়িসহ অন্যান্য অনুষঙ্গ বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে বলে জানান দোকানিরা।

পূজা উপলক্ষে ফুটপাতেও বেড়েছে ক্রেতাদের ভিড়

শাঁখারি বাজারের ইমিটেশনের গহনা বিক্রেতা চন্দন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘যেকোনও উৎসবে নারীদের ইমিটেশনের গহনার চাহিদা থাকে। জামা কাপড় কেনার পর সেটির সঙ্গে ম্যাচিং করে পরার জন্য নারীরা ইমিটেশনের গহনা কেনেন। সেই হিসেবে এবার পূজা বেচাকেনা ভালো হচ্ছে।’

উল্লেখ্য, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর মহাষষ্ঠী দিয়ে শুরু হয়ে ২ অক্টোবর দশমী পর্যন্ত চলবে শারদীয় দুর্গোৎসব। ব্যবসায়ীরা আশা করছেন, মহাষষ্ঠীর আগের দিনগুলোতে বাজারে ক্রেতাদের ঢল নামবে সবচেয়ে বেশি।

/এম/
বিষয়:
দুর্গাপূজা
সম্পর্কিত
আজ শুভ মহালয়া
ঢাকা-কক্সবাজার ও ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ৪ জোড়া ‘পূজা স্পেশাল’ ট্রেন
পূজামণ্ডপে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ ও অর্থপাচারের ২৩ বস্তা রেকর্ডপত্র উদ্ধার
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ ও অর্থপাচারের ২৩ বস্তা রেকর্ডপত্র উদ্ধার
গোপালগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
গোপালগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
‘পুনর্বহাল’ করা নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় প্রস্তুত ইরান: প্রেসিডেন্ট
‘পুনর্বহাল’ করা নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় প্রস্তুত ইরান: প্রেসিডেন্ট
মেসির জোড়ায় প্লে-অফের আরও কাছে মায়ামি
মেসির জোড়ায় প্লে-অফের আরও কাছে মায়ামি
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media