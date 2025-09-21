X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় জাপানি হান্নান কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৮আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৮
আদালত (প্রতীকী ছবি)

রাজধানীর বিমানবন্দর থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আওয়ামী লীগের দক্ষিণখান থানার সক্রিয় কর্মী আমিনুল ইসলাম হান্নান ওরফে জাপানি হান্নানের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ্ ফারজানা হকের আদালত এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, এদিন আসামিকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বিমান বন্দর থানায় উপপরিদর্শক মো. আবু সাঈদ তাকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী পিযুষ কান্তি রায় জামিন শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে দক্ষিণখান থানার আইনুচবাগ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মিছিলের ঘটনায় গত ২৩ এপ্রিল বিমানবন্দর থানায় ৩৮ জনকে এজাহারভুক্ত আসামি করে বিমানবন্দর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক মো. নাহিদ হাসান সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে,  গত ১৮ এপ্রিল সকাল ৬টা ২০ মিনিটে বিমানবন্দর থানার কসাই বাড়ী মোড় এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এজাহারভুক্ত আসামিসহ অজ্ঞাতনামা ৩০ থেকে ৩৫ জন আসামি মুখে মাস্ক পরে মিছিল করেন। আসামিরা একত্রিত হয়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করার জন্য ও বড় ধরনের অঘটন ঘটানোর উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান ও সমাবেশ আয়োজনের চেষ্টা করেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা পালিয়ে যান।

সংবাদ সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকদের ‘সন্ত্রাসী’ বললেন ম্যাজিস্ট্রেট
ডেঙ্গুতে একদিনে ১২ মৃত্যু
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
আজ শুভ মহালয়া
