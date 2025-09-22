X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
বলাকা ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৫আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৫
বলাকা ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স থেকে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পুনরায় চাকরিতে বহালের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় কুর্মিটোলা বলাকা ভবনের সামনে তারা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। বর্তমানে তারা বলাকা ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে চাকরি পুর্নবহালের দাবি জানাচ্ছেন। 

কর্মচারীরা জানান, বিমান থেকে তাদের ছোটখাট নানা অপরাধে চাকরিচ্যুতির মতো বড় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আবার অনেকে এই আদেশ চ্যালেঞ্জ করে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তাদের পক্ষে রায় নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষ নানা টালবাহানা করছে।

আব্দুল লতিফ নামের একজন অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা এর আগেও আন্দোলন করেছি। ওই সময় কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দ্রুত বিষয়টির নিস্পত্তি হবে। কিন্ত দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। দৃশ্যমান কোনও ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে আমরা আন্দোলনে নেমেছি।’

তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিলে ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশ বিমানবিক্ষোভ
লম্বা ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন অভূতপূর্ব পাহাড়ে
নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু নিয়ে যাওয়া যুবক গ্রেফতার
বংশালে রাস্তায় জমে থাকা পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু
মেধাবীদের জন্য ভিসা ফি বাতিলের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
