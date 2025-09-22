বলাকা ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স থেকে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পুনরায় চাকরিতে বহালের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় কুর্মিটোলা বলাকা ভবনের সামনে তারা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। বর্তমানে তারা বলাকা ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে চাকরি পুর্নবহালের দাবি জানাচ্ছেন।
কর্মচারীরা জানান, বিমান থেকে তাদের ছোটখাট নানা অপরাধে চাকরিচ্যুতির মতো বড় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আবার অনেকে এই আদেশ চ্যালেঞ্জ করে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তাদের পক্ষে রায় নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষ নানা টালবাহানা করছে।
আব্দুল লতিফ নামের একজন অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা এর আগেও আন্দোলন করেছি। ওই সময় কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দ্রুত বিষয়টির নিস্পত্তি হবে। কিন্ত দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। দৃশ্যমান কোনও ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে আমরা আন্দোলনে নেমেছি।’
তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিলে ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে বলেও জানান তিনি।