X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঐতিহ্য-আধুনিকতার মিশেলে পুরান ঢাকায় দেবী বরণের প্রস্তুতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৬আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৮
মণ্ডপগুলোতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

নিজেদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। মহালয়ার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে দুর্গাপূজার ক্ষণগণনা। সারাদেশের মতো রাজধানী ঢাকার মণ্ডপগুলোতে চলছে দেবী বরণের জোর প্রস্তুতি। বিশেষ করে পুরান ঢাকার মণ্ডপগুলোতে দেখা মিলেছে ঐতিহ্যর সঙ্গে আধুনিকতার মিশেলে সংস্কৃতি, সামাজিকতা আর ইতিহাসের মিলনমেলার আয়োজন।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সরেজমিনে পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার, নবাবপুর, সূত্রাপুর এলাকার মণ্ডপগুলো ঘুরে দেখা গেছে অধিকাংশ মণ্ডপেই চলছে সাজ-সজ্জার কাজ। তৈরি করা হচ্ছে সুসজ্জিত তোরণ। এছাড়া উৎসবের মাত্রা বাড়াতে করা হচ্ছে লাইটিং। বৃষ্টির বিষয়টি মাথায় রেখে প্যান্ডেল তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ডেকোরেটার কর্মীরা। আর প্রতিমা গড়ার কাজ শেষ করে রং-তুলির কাজ শুরু করার অপেক্ষায় প্রতিমা শিল্পীরা। 

সূত্রাপুরের বাসিন্দা মৌমিতা দেবী বলেন, ‘বছর ঘুরে আবারও মর্তে আসছেন দেবী দুর্গা। পুরান ঢাকার দুর্গাপূজা মানেই ঐতিহ্য। এখানকার অধিকাংশ পূজামণ্ডপ শতবর্ষী। এখানে পূজা মানেই শুধু মণ্ডপে  মণ্ডপে ঘোরাঘুরি না; এটি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মিলনমেলা।’

বাংলাবাজারের লক্ষ্মী নারায়ণ জিও ঠাকুর মন্দিরের পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন সরকার বলেন, ‘আগামী রবিবার ষষ্ঠী। তার আগেই সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে হবে। তাই ব্যস্ত সময় যাচ্ছে।’

এই মন্দিরে প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন দিলিপ পাল। তিনি বলেন, ‘প্রতিমার আকৃতির কাজ শেষ হয়েছে। এরপর রং-তুলির আচড়ে সাজিয়ে তোলা হবে দেবীকে। ষষ্ঠীর আগেই সবকাজ শেষ হবে আশা করছি।’

এদিকে পূজা মণ্ডপগুলোতে চলছে জোর নিরাপত্তা প্রস্তুতি। মণ্ডপগুলোতে সিসিটিভি, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাসেবক টিম রাখা হচ্ছে।

ফরাশগঞ্জ শিব মন্দিরের পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুকুমার সরকার বলেন, ‘নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা নেই। এরপরও আমরা নিরাপত্তা প্রস্তুতিতে গুরুত্ব দিচ্ছি। সিসিটিভি ক্যামেরা, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র ও সেচ্ছাসেবক টিম রাখা হয়েছে। এছাড়াও প্রশাসন ও পুলিশ সার্বক্ষণিক যোগযোগ রাখছে।’

/এসএ/এম/
বিষয়:
দুর্গাপূজা
সম্পর্কিত
দুর্গাপূজার নিরাপত্তায় থাকবেন আনসার-ভিডিপির দুই লাখ সদস্য
দুর্গাপূজার পরে রাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রদল
এবার উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে আরও পাঁচটি নকশা বহির্ভূত ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২২ লাখ টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামে আরও পাঁচটি নকশা বহির্ভূত ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২২ লাখ টাকা জরিমানা
যেভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দাফন করছে ইসরায়েল?
পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি সম্প্রসারণযেভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দাফন করছে ইসরায়েল?
সানসিল্ক বাংলাদেশের উদ্যোগে হানিয়া আমিরের বাংলাদেশ সফর
সানসিল্ক বাংলাদেশের উদ্যোগে হানিয়া আমিরের বাংলাদেশ সফর
রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media