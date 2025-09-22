X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সিরাত চর্চা মানবজাতির জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে: ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৬আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:০৬
বক্তব্য রাখছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রযুক্তির বিকাশ ও বিশ্বায়নের কারণে মানুষের জীবন যেমন সহজতর হয়েছে, তেমনই নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক সংকট, সামাজিক বৈষম্য, সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বও তীব্রতর হয়েছে। এ বাস্তবতায় রাসুলের (সা.) সিরাত চর্চা মানবজাতির জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর)  রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি মিলনায়তনে হাসানাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে  ‘সিরাত অলিম্পিয়াড ২০২৫’ প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ধর্মীয় সংঘাত আজকের পৃথিবীর অন্যতম বড় সমস্যা। রাসুল (সা.) মদিনায় ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের নিয়ে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। এ সনদে সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। রাসুল (সা.) এর শিক্ষাই আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান ও সহনশীলতার প্রকৃত ভিত্তি।

হাসানাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান আজহারীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শাইখ মুখতার আহমাদ (হাফি.), শাইখ রেজাউল করিম আবার (হাফি.), শাইখ সিফাত হাসান (হাফি.), শাইখ মুহাদ্দিস মাহমুদুল হাসান (হাফি.),শাইখ ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার (হাফি),শাইখ ফখরুদ্দিন আহমাদ (হাফি.), শাইখ নাসিরুদ্দিন হেলালী (হাফি.), শাইখ মুফতি সাইফুল ইসলাম (হাফি.),শাইখ আব্দুল হাই সাইফুল্লাহ (হাফি.) প্রমূখ বক্তৃতা করেন।

পরে উপদেষ্টা সিরাত অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

উল্লেখ্য, এ সিরাত অলিম্পিয়াডে প্রায় ২০ হাজার প্রতিযোগীর মধ্য থেকে তিনটি গ্রুপে সিলেকশন রাউন্ড, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল শেষে প্রতিটি গ্রুপে ১০ জন করে মোট ৩০ জনকে চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেক গ্রুপে প্রথম স্থান অর্জনকারীকে উমরাহ্ প্যাকেজ, ফার্স্ট রানার-আপকে ল্যাপটপ, সেকেন্ড রানার-আপকে ট্যাবলেটে, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকারীকে যথাক্রমে ২০ হাজার ও  ১০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ষষ্ঠ থেকে দশম স্থান বিজয়ীদেরকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

হাসানাহ ফাউন্ডেশন শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, ও প্রজন্মকে রাসুল (সা.) এর আদর্শে গড়ে তোলার মাধ্যমে নীতি-নৈতিকতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে।

যেভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দাফন করছে ইসরায়েল?
সানসিল্ক বাংলাদেশের উদ্যোগে হানিয়া আমিরের বাংলাদেশ সফর
রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জবানবন্দি দিলেন তার প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মকর্তা
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু নিয়ে যাওয়া যুবক গ্রেফতার
